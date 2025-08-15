Nguồn gốc chiếc máy bay IL-14 được tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết đêm 14/8, hiện vật lịch sử tàu bay IL-14 của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đã hoàn tất công đoạn cuối cùng trong hành trình được vận chuyển tới triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội).

Công tác di chuyển hiện vật tàu bay IL-14 được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng các đơn vị chức năng, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Vì thời gian gấp rút, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt hơn, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển theo nguyên tắc cuốn chiếu, đảm bảo tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ban tổ chức.

Bác Hồ chụp ảnh với tổ bay IL-14 sau chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, vừa trở về sân bay Gia Lâm năm 1962 (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam).

Trước đó, hiện vật đã được kiểm tra, gia cố theo tiêu chuẩn bảo quản chuyên ngành để đảm bảo nguyên trạng trong quá trình vận chuyển. Đây là tàu bay từng được sử dụng để phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ.

Sau khi vận chuyển đến phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" tại Triển lãm Quốc gia, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục tiến hành lắp đặt, vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục trưng bày, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trong dịp Lễ trọng đại của Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người dân Hà Nội đổ xô đi xem vận chuyển máy bay chuyên cơ từng chở Bác Hồ

Dự kiến ngày 15/8, các lực lượng sẽ tiếp tục đưa tàu bay A320 đến trưng bày tại triển lãm theo đúng tiến độ đề ra.

Việc đưa hiện vật tàu bay đến trưng bày tại triển lãm không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu những thành tựu của ngành, mà còn góp phần tái hiện sinh động chặng đường phát triển và khát vọng vươn cao của Hàng không Việt Nam.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (đơn vị tiền thân của Đoàn Bay 919 ngày nay).

Công tác vận chuyển máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 (Ảnh: Cục HKVN).

Đây là một trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô cũ viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Trong số đó, chiếc VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay IL-14 có chiều dài thân 22,31m, sải cánh 31,7m; động cơ 2 tuabin cánh quạt; tốc độ tối đa 415 km/h; độ cao tối đa 6.500m; tầm bay xa nhất 1.700km; sức chở 26-36 người.

Không được trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh nên việc điều khiển IL-14 phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ và bản lĩnh phi công và điều đó càng khẳng định năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 từng là chuyên cơ chở Bác Hồ (Ảnh: Cục HKVN).

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 còn gây ấn tượng bởi nội thất đặc biệt được thiết kế dành riêng cho việc phục vụ các chuyến chuyên cơ, bao gồm: một giường nghỉ kích thước 1,2m, một bàn làm việc và 2 ghế ngồi, 4 chiếc ghế phụ hàng sau, khu vệ sinh và bồn rửa mặt phía đuôi máy bay.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn Không quân vận tải 919 có lúc lên tới 13 chiếc, đã thực hiện nhiều chuyến bay vận tải hành khách, hàng hóa góp phần khôi phục nền kinh tế miền Bắc; phục vụ bay làm nhiệm vụ quốc tế; bay huấn luyện, bay vận tải quân sự,...

Đội bay IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử, dừng bay vào năm 1981.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hàng không, không chỉ là chứng tích hào hùng của một thời kỳ lịch sử mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần độc lập, tự lực, tự cường của ngành Hàng không Việt Nam.