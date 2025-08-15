AI "bùng nổ", sinh viên làm sao để nổi bật giữa đám đông?

Sinh viên không chỉ học để qua môn

Tại tọa đàm về ngành nghề trong giai đoạn 4.0, diễn ra ngày 14/8, một số chuyên gia cho rằng, AI đang định hình lại cục diện hầu hết mọi lĩnh vực, từ marketing, tài chính, du lịch cho đến kỹ thuật. Không chỉ công nghệ thông tin, bán hàng, quảng cáo truyền thông... cũng nhờ AI để tạo ra doanh số "bùng nổ".

Khi AI đang dần thay thế nhiều lĩnh vực, sinh viên không chỉ cần có bằng cấp mà còn phải tư duy phản biện, khả năng học liên ngành. Sinh viên không chỉ học để qua môn, mà cần phải hiểu sâu, hành động đúng, cập nhật liên tục nếu không muốn bị chính ngành mình chọn đào thải.

Trả lời câu hỏi của sinh viên “khi AI đang phát triển như hiện nay, ngành nghề nào có biến động nhất trong thời gian tới”? Tiến sĩ kinh doanh Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, cho biết, AI và công nghệ đang thay đổi cuộc sống, học tập, thay đổi trong nhiều lĩnh vực, nhất là sáng tạo và truyền thông.

Nhiều công ty tại Mỹ đã sẵn sàng sử dụng AI để thay thế nhiều công việc do con người đảm nhiệm (Ảnh minh họa: LinkedIn).

“Một người bạn của tôi dựng phim bằng AI, bạn ấy vừa ký một hợp đồng 650 triệu đồng cho 45 giây quảng cáo. Toàn bộ nhân vật, phim quảng cáo đều sử dụng 100% bằng AI, trong 3 ngày. Trong khi trước đó, để tạo ra bộ phim tương tự, đội ngũ này mất khoảng 3 tháng.

Như vậy, nhờ công nghệ, cộng thêm một người làm chính, 3 người phụ, máy móc đã giải quyết xong bộ phim trong vòng 3 ngày”, ông Quỳnh cho hay.

Cũng theo chuyên gia này, công nghệ đang ảnh hưởng và làm thay đổi lĩnh vực thương mại, bán lẻ. “Khoảng năm 2018-2022, có một cuốn sách chúng tôi xuất bản khoảng 30.000 bản. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam thời điểm đó.

Thế nhưng khoảng tháng 3/2023-2/2024, cuốn sách đó được bán ra với số lượng khoảng 300.000 bản, gấp 10 lần chỉ trong một năm, trở thành cuốn sách bán chạy nhất thị trường Việt Nam trên sàn thương mại điện tử.

Sở dĩ số lượng bán vượt lên như vậy chỉ vì trong cuộc phỏng vấn, một cô hoa hậu cho rằng, nếu phải ra hoang đảo và chỉ được mang theo một cuốn sách, cô sẽ mang cuốn sách mà tôi vừa nói trên đây.

Đoạn phỏng vấn trên đã được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, khiến cuốn sách trở nên “hot”. Mặc dù cuốn sách trên đây không hề dễ đọc nhưng nhờ công nghệ, nhờ mạng xã hội, đã đẩy số lượng sách bán ra khủng khiếp”, TS Quỳnh nhớ lại.

Đặc biệt theo ông Quỳnh, công nghệ đang làm thay đổi cả lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, nhiều cách thức khám bệnh dần bị thay thế bởi AI.

Nhiều người lo ngại một ngày nào đó AI sẽ thay thế công việc của mình? (Ảnh: Pinterest).

Ngoan nhưng thiếu năng lực cũng khó

AI đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, nhiều ngành nghề từng là "bất khả xâm phạm" đang dần biến mất trong im lặng, bị thay thế hoàn toàn bằng AI. Vậy sinh viên muốn xin được việc, họ làm gì để nổi bật hơn giữa đám đông?

Thạc sĩ Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Điện lực, cho rằng, khi ra trường, các em cần 5 yếu tố: có kiến thức, ngoại ngữ, chuyên nghiệp, có kỹ năng và thái độ tốt.

Ngoài kỹ năng cứng được học ở trường, các em cần kỹ năng mềm như: ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kỹ năng nói trước đám đông…

“Đối với tôi, thái độ của một nhân viên có thể được đánh giá bắt đầu từ việc đúng giờ. Đi sớm 5 phút là đúng giờ, đi đúng giờ nghĩa là đã muộn. Nắm vững được tinh thần và thái độ này, các em sẽ gây thiện cảm với nhà tuyển dụng”, ông Tuấn nói.

Dưới góc nhìn khác, ông Lê Công Minh, Giám đốc Ngân hàng số ABBank, từng là chuyên viên tại hội sở ngân hàng Techcombank từ năm 2 đại học…, cho hay, để doanh nghiệp chú ý, trước hết các em phải định vị được bản thân, biết tại sao mình có giá trị, hiểu được doanh nghiệp đang tìm kiếm gì, nghĩa là bạn đã tìm được cầu nối.

“Nhiều người nói rằng khi đi xin việc, thái độ là điểm quan trọng đầu tiên so với kỹ năng, kiến thức…, nhưng theo tôi mọi thứ đều rất quan trọng và liên kết với nhau.

Thái độ có thể là tấm vé thông hành đầu tiên giúp bạn mở cửa doanh nghiệp, kỹ năng giúp bạn đi những bước đầu tiên nhưng kiến thức mới là thứ lâu dài giúp các bạn tỏa sáng và ở lại lâu dài với doanh nghiệp đó.

Không ai giữ một nhân sự lâu dài đơn giản chỉ vì người đó ngoan. Ngoan nhưng không có năng lực cũng khó được giữ lại”, ông Minh chia sẻ.

Ông cũng rất ngạc nhiên khi nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi “sau tốt nghiệp em sẽ làm gì”? Chuyên gia này cho rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, các em còn mông lung chưa biết làm gì, chưa biết hướng đi nào, vậy làm sao có được công việc tốt?

Theo chuyên gia này, điều quan trọng đầu tiên giúp các bạn nổi bật giữa đám đông là các bạn biết định vị được bản thân đang ở đâu, các bạn cần gì, thích gì, cái gì quan trọng với doanh nghiệp.

Các em cần sớm lập kế hoạch và thử nghiệm. Các em có thể bắt đầu bằng việc làm thêm hay tham gia các câu lạc bộ nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để kiểm tra bản thân.

“Thương hiệu của mỗi cá nhân bắt nguồn từ nội tại và năng lực. Hoài bão là điều rất quan trọng, nếu các em biết xác định sớm điều mình cần và kiên trì hướng tới”, ông Minh đưa ra lời khuyên.