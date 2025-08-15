Cây xanh bật gốc đổ trúng hai người đi xe máy

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), khoảng 7h ngày 15/8, ông P.T.C. (41 tuổi) và bà V.T.X. (39 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau), mỗi người điều khiển một xe máy đi từ hướng cầu Huỳnh Thúc Kháng qua đường Trần Hưng Đạo.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Trong lúc 2 người đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo bất ngờ bị một cây xanh (cây điệp) bật gốc đổ trúng. Thời điểm này trời có mưa, gió lớn.

Bà X. bị thương ở chân được mọi người đưa vào bệnh viện thăm khám, điều trị. Xe máy của bà X. cũng bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương dọn dẹp cây xanh, đảm bảo giao thông trên đường.