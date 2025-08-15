Tập đoàn Hương Sen ra mắt sản phẩm Push Up 247 vị lê

Lễ ký kết ra mắt thương hiệu nước tăng lực Push Up 247.

Hương vị thanh - trải nghiệm “êm mượt”

Push Up 247 vị lê kết hợp caffeine và taurine theo tỷ lệ cân bằng, hỗ trợ hệ thần kinh trung ương, mang lại cảm giác tỉnh táo nhanh. Vị lê được tối ưu để dễ uống, không gắt, hậu vị nhẹ, phù hợp cho các thời điểm cần hiệu suất nhưng cơ thể lại mệt mỏi, uể oải hoặc trước khi bước vào phiên làm việc, học tập cần tập trung.

Sản phẩm nước tăng lực Push Up 247 vị lê của Tập đoàn Hương Sen.

Quy trình khép kín, an toàn thực phẩm

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Hương Sen theo quy trình khép kín từ lựa chọn nguyên liệu - pha chế - lọc - chiết rót vô trùng - đóng gói - bảo quản. Doanh nghiệp cho biết hệ thống quản lý an toàn thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, kết hợp kiểm soát chất lượng theo từng công đoạn. Push Up 247 vị lê đáp ứng QCVN 6-2:2010/BYT đối với đồ uống không cồn.

Sản phẩm đồng hành cùng người dùng khi cần bật lại tinh thần để hoàn thành công việc, luyện tập hay học tập dài giờ.

Push Up 247 vị lê do Tập đoàn Hương Sen sản xuất. Đại diện Tập đoàn Hương Sen cho biết, mục tiêu của dòng sản phẩm này là đồng hành cùng người dùng khi cần bật lại tinh thần để hoàn thành công việc, luyện tập hay học tập dài giờ. “Push Up vị lê - Đam mê dẫn lối, cho 24/7 êm mượt” là thông điệp mà sản phẩm Push Up 247 muốn đồng hành cùng người tiêu dùng.

Tập đoàn Hương Sen có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động đa lĩnh vực.

Tập đoàn Hương Sen - doanh nghiệp Việt hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động đa lĩnh vực từ bất động sản, may mặc và đặc biệt là FMCG với các sản phẩm chủ lực bia, rượu và nước giải khát.

Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Hương Sen là tập trung vào khai thác tiềm lực nông nghiệp Việt Nam, tất cả nguồn lực tập trung vào sản phẩm và công nghệ sản xuất khép kín, chất lượng cao.

Website: https://huongsen.com.vn/ho-so-tu-cong-bo-push-up-247-vi-le-bid150.html

Fanpage : https://www.facebook.com/pushup247

Sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng và gian hàng online:

https://shopee.vn/bibabibo_biadaiviet_hanoi

https://shopee.vn/bibabibo_biadaiviet_hochiminh