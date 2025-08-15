Jade Square - Điểm đến đầu tư mới tại Tây Hồ Tây

Giao lộ thịnh vượng nơi Tây Hồ Tây

Trong 5 năm gần đây, Tây Hồ Tây đã chứng kiến một sự thay đổi về quy hoạch và hạ tầng, biến khu vực này trở thành một trong những trung tâm phát triển sôi động nhất của Hà Nội, trở thành CBD (Central Business District) - trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa và ngoại giao mới của Thủ đô.

Lợi ích về quy hoạch và hạ tầng đã giúp Tây Hồ Tây chuyển mình, bứt tốc, trở thành một "giao lộ thịnh vượng". Tây Hồ Tây không chỉ là nơi quy hoạch của 11 bộ, ngành mà còn là thỏi nam châm thu hút các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, thương mại đến đầu tư như: Trung tâm Samsung R&D, CMC Creative Space Hanoi, hai trung tâm thương mại quy mô lớn Thiso Mall do Thaco & Westlake Square Hanoi do Takashimaya đầu tư, Lotte West Lake… Các khu đô thị đẳng cấp quốc tế như Ciputra, Starlake, Ngoại giao đoàn… cũng góp phần thay đổi diện mạo Tây Hồ Tây theo hướng hiện đại, đẳng cấp bậc nhất thủ đô.

Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế, cùng với các dự án văn phòng và trung tâm thương mại đẳng cấp, đã biến nơi đây thành một trung tâm kinh tế năng động, tạo ra hệ sinh thái làm việc và kinh doanh đầy tiềm năng.

Trong bức tranh đó, những dự án bất động sản nhà ở cao cấp tại Tây Hồ Tây sẽ được hưởng lợi, thu hút nguồn cầu chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển “cơ học” về Tây Hồ Tây, nhất là nguồn nhân lực cao cấp đang làm việc tại đây.

Cách Tây Hồ Tây từ 5 phút di chuyển, Jade Square nằm tại tâm điểm của các tuyến giao thông huyết mạch, trên trục được thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện đại, với khả năng kết nối nhanh đến các địa điểm trọng yếu trong và ngoài khu vực thông qua các trục đường huyết mạch như: Phạm Văn Đồng kết nối với cửa ngõ Tây Bắc của thủ đô, Võ Chí Công với sân bay quốc tế Nội Bài, đại lộ Tây Thăng Long với các vùng phát triển mới như Đan Phượng, dễ dàng tiếp cận các tuyến metro số 2 và số 6 giúp rút ngắn khoảng cách, di chuyển về phố cổ hay ra sân bay quốc tế đều gần.

Vị trí này còn có lợi thế về liên kết vùng. Trong bán kính 5km, mọi nhu cầu y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, làm việc của cư dân đều được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ bởi hệ tiện ích ngoại khu như: trường Liên cấp Đoàn Thị Điểm, tiểu học và THCS Cổ Nhuế, UNIS Hà Nội, bệnh viện Phương Đông, TTTM Lotte Mall Tây Hồ, Mega Market Thăng Long, công viên Starlake, công viên Hòa Bình…

Từ Jade Square dễ dàng kết nối với hệ tiện ích ngoại khu nổi bật của khu vực (Ảnh: JS).

Jade Square - Khơi gợi phong cách sống tinh hoa

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sự trường tồn của những viên ngọc quý, kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, phóng khoáng, đội ngũ kiến trúc sư NKB Archi đã kiến tạo nên một công trình kiến trúc độc đáo, giàu tính thẩm mỹ - biểu tượng cho sự trí tuệ, thịnh vượng và bình an.

Jade Square là một tổ hợp gồm ba tòa chung cư cao cấp (Ảnh: JS).

Phát triển trên quỹ đất 6,6ha, Jade Square cung cấp ra thị trường 747 căn hộ với diện tích đa dạng từ 70m2 đến 155m2, bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ. Dưới bàn tay tài ba của đội ngũ kiến trúc sư, mỗi căn hộ tại đây không đơn thuần chỉ là bố trí không gian khoa học, hợp lý mà còn là nghệ thuật của sự lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để kiến tạo nên một không gian sống đáp ứng đúng mong đợi của khách hàng cao cấp.

Từ sảnh đón tiếp tiêu chuẩn 5 sao sang trọng, lịch sự đến hệ thống 15 thang máy tốc độ cao với mật độ chỉ 49 căn/thang (11 căn/5 thang/tầng) - thấp hơn mật độ theo tiêu chuẩn của chung cư cao cấp, giúp đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của cư dân.

Hệ thống lớp kính ngoài Low-E kịch trần có khả năng cách âm, cách nhiệt, giảm tiếng ồn, lọc tia tử ngoại đồng thời phản xạ lại ánh sáng mặt trời, giúp các căn hộ Jade Square điều hòa nhiệt độ tự nhiên, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, tạo nên một môi trường sống an lành, tách biệt với những ồn ào của phố thị.

Với bề mặt của kính Low-E trên thân tòa tôn lên vẻ đẹp hiện đại và tinh tế cho tổng thể kiến trúc, khẳng định vẻ đẹp của một công trình biểu tượng trong khu vực.

Bể bơi nước nóng - chăm sóc sức khỏe và nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân (Ảnh: JS).

Lấy triết lý phát triển bền vững làm kim chỉ nam, Jade Square hướng tới sự hòa quyện giữa nhịp sống hiện đại và sắc xanh thuần khiết của thiên nhiên. Từ định hướng ấy, hệ thống tiện ích đa tầng đặc quyền được hình thành, trải dài đa tầng, đa lớp từ tầng một lên đến tầng cao, từ thân tòa cho đến tầng mái, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí, vừa giúp nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động của phố thị, Jade Square mang đến cho cộng đồng cư dân tinh hoa một chốn an cư lý tưởng, một cuộc sống đẳng cấp ở giữa tâm điểm thịnh vượng - nơi quỹ đất ngày càng trở nên khan hiếm. Vì vậy, dự án đã thu hút khách hàng và nhà đầu tư, những người không chỉ tìm kiếm một không gian thịnh vượng mà còn là một tài sản sinh lời bền vững.