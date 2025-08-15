Đồng Nai kiến nghị Trung ương cho xây dựng nghị quyết một số cơ chế đặc thù

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2, chiếm 3,84% diện tích cả nước (xếp thứ 9 cả nước). Quy mô dân số hơn 4,49 triệu người (xếp thứ 5 cả nước). Tỉnh có quy mô kinh tế hơn 609.000 tỷ đồng (xếp thứ 4 cả nước).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh Đồng Nai sáng 15/8 (Ảnh: Phú Việt).

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội cho phép Đồng Nai được xây dựng nghị quyết một số cơ chế đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như các thành phố lớn khác.

Theo ông Hà, để tạo đà cho Đồng Nai phát triển tương xứng với các thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và vùng Đông Nam Bộ nói riêng, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho phép xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù tương tự như các địa phương: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng...

Hiện, Đồng Nai được xem là đại công trường với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TPHCM... cùng nhiều tuyến đường đang đồng loạt thi công để mở rộng kết nối liên vùng.

Tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.365 tỷ đồng để sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và 56 đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là quốc lộ 51.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những thành tựu mà Đồng Nai đạt được thời gian qua. Đồng Nai đang sở hữu quy mô kinh tế lớn đứng thứ 4 cả nước, dân số đứng thứ 5 và vị trí chiến lược giáp TPHCM, mạng lưới quốc lộ, cao tốc và cảng biển đồng bộ, các khu công nghiệp, Đồng Nai có lợi thế vượt trội phát triển logistics, thu hút đầu tư và bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.

Sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Nai phát triển (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Phó Thủ tướng, hiện sân bay Long Thành đã dần thành hình, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và chỉ còn tập trung tăng tốc thi công.

Ông Phớc ghi nhận Đồng Nai đã thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng - yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện vẫn thấp, cần được tăng tốc trong những tháng cuối năm, đồng thời sớm tháo gỡ khó khăn ở mọi lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.