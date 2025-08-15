Lũ quét bất ngờ đổ xuống xã nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông, cho biết lúc 1h30 cùng ngày, lũ bất ngờ đổ xuống từ thượng nguồn theo khe Huồi Phi Mày, cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven suối.

"Lũ quét làm 8 hộ bị ảnh hưởng nặng nề, một số ngôi nhà bị cuốn hư hỏng, đất, đá tràn kín nhà, đồ đạc bị hư hại", ông Giáp nói.

Nước tràn vào nhà dân ở bản Sàn (Ảnh: Lô Giáp).

Cũng theo ông Giáp, trước đó hơn 20 ngày, bản Sàn từng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 song thiệt hại không đáng kể.

Lần này, dòng lũ dữ đã gây tác động nghiêm trọng hơn, khiến đời sống người dân vốn khó khăn nay càng thêm chật vật.

Lượng bùn, đất tràn vào nhà dân ở bản Sàn (Ảnh: Lô Giáp).

Bản Sàn nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, có 219 hộ với 847 nhân khẩu, phần lớn sống dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá suối. Gần đây, nhiều người phải rời bản đi làm công nhân xa quê để cải thiện thu nhập.

Chính quyền xã Hữu Khuông huy động tối đa lực lượng giúp dân lau dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả của mưa lũ.