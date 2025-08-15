Cán bộ vượt sông, băng đồi "mang thủ tục hành chính" đến tận nhà dân

Ngày 15/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, đã triển khai việc hỗ trợ làm thủ tục hành chính tận nhà cho các trường hợp yếu thế, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đại diện UBND xã Thượng Đức cho biết Trung tâm đã rà soát các trường hợp có nhu cầu để chủ động tiếp cận và hỗ trợ trực tiếp. Trong sáng cùng ngày, Trung tâm đã phối hợp với Ban nhân dân thôn Tân Hà trao quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng (bệnh hiểm nghèo) và trợ cấp hưu trí xã hội cho người già, người yếu thế tại thôn này.

Cán bộ địa phương trao quyết định trợ cấp cho người dân tại nhà (Ảnh: A Núi).

Điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị Hải (SN 1948), bị tai biến và không thể đi lại. Cán bộ Trung tâm đã đến tận giường bệnh để trao quyết định hưởng chế độ trợ cấp.

Trước đó, bà Phan Thị Sáu (SN 1948, trú thôn Đầu Gò) và bà Đinh Thị Trinh (SN 1947, trú thôn Yều) cũng đã nhận được sự hỗ trợ tương tự.

Ông Trần Duy Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức, cho biết thôn Đầu Gò cách trung tâm xã hơn 15km và người dân phải đi đò qua sông để làm thủ tục. Thôn Yều là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu.

“Cán bộ vượt sông, đi đường đồi để đến tận nhà dân. Chúng tôi xác định, chỉ sợ người dân đi lại khó khăn chứ cán bộ dù có khó khăn mấy cũng phải đến tận nơi để hỗ trợ”, ông Việt nhấn mạnh.

Trong tuần tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, xã Thượng Đức cũng đã ban hành kịch bản hỗ trợ người dân yếu thế, bao gồm việc bố trí ghế ngồi chờ, nước uống, bảng thông tin dễ đọc tại UBND xã.

Các đoàn viên có thể dùng xe chuyên dụng chở người dân từ nhà đến trung tâm và ngược lại (chi phí từ nguồn xã hội hóa), đồng thời phối hợp với Ban nhân dân thôn và Tổ ứng cứu của xã để hỗ trợ dịch vụ công tại nhà.