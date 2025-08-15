AI Gemini của Google sắp tìm hiểu bạn, đây là cách kiểm soát

Google Gemini đã có thêm nhiều tính năng mới (Ảnh: CNET).

Google vừa công bố bản cập nhật quan trọng cho chatbot AI Gemini, cho phép công cụ này ghi nhớ và học hỏi từ các cuộc trò chuyện của người dùng, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, quyền kiểm soát hoàn toàn vẫn nằm trong tay người dùng.

Trước đây, Gemini đã có khả năng ghi nhớ các cuộc trò chuyện cũ khi được yêu cầu. Với tính năng học tập mới, Gemini sẽ chủ động tìm hiểu sở thích và tương tác cá nhân hóa hơn. Người dùng có thể tắt tính năng này nếu không muốn AI tìm hiểu về mình.

Khả năng ghi nhớ của các chatbot AI đã có những bước tiến vượt bậc trong năm nay. Các công cụ như ChatGPT của OpenAI hay Grok của xAI cũng cung cấp các dạng bộ nhớ, cho phép tham chiếu hoặc lưu trữ thông tin nhất định. Ví dụ, người dùng có thể cung cấp tên hoặc thành phố để chatbot đưa ra gợi ý phù hợp.

Tuy nhiên, tính năng này cũng đi kèm với những cân nhắc riêng. Việc cá nhân hóa có thể vô tình thay đổi hành vi và kết quả của mô hình ngôn ngữ, khi nó cố gắng đoán ý người dùng thay vì thực hiện chính xác yêu cầu.

Hơn nữa, người dùng có thể không muốn AI lưu trữ và truy xuất những thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư.

Theo mặc định, ứng dụng Gemini sẽ tự động lưu thông tin về người dùng và học hỏi từ đó. Khi tính năng được bật, Gemini sẽ ghi nhớ những điều bạn chia sẻ và vận dụng chúng trong các câu trả lời sau này mà không cần yêu cầu cụ thể.

Tính năng này đã bắt đầu được triển khai, đầu tiên áp dụng cho phiên bản 2.5 Pro ở một số quốc gia và sẽ mở rộng sang 2.5 Flash trong những tuần tới.

Kiểm soát thông tin cá nhân trên Gemini

Người dùng có toàn quyền quyết định những gì Gemini có thể ghi nhớ:

- Tắt hoàn toàn: Truy cập vào Cài đặt trong ứng dụng Gemini, vào mục Bối cảnh cá nhân và tắt tính năng này.

- Xóa thông tin cụ thể: Người dùng có thể xem lại và xóa các cuộc trò chuyện hoặc thông tin nhất định khỏi bộ nhớ của Gemini.

- Sử dụng Trò chuyện tạm thời: Nếu muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư mà không muốn Gemini lưu lại, hãy sử dụng tính năng "Trò chuyện Tạm thời". Tương tự như chế độ ẩn danh trên trình duyệt web, cuộc trò chuyện này sẽ không được lưu vào bộ nhớ dài hạn.

Người dùng cũng có thể quản lý việc Google có sử dụng nội dung tải lên Gemini để cải thiện các sản phẩm AI nâng cấp của họ hay không.

Lưu ý rằng, một số tính năng sẽ khả dụng tại Việt Nam trong những tuần tới.