Gió bão Kajiki khiến chủ nhà hàng ở Cửa Lò trắng tay

Phường Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những khu vực bão Kajiki đổ bộ khi vào đất liền chiều tối 25/8. Mưa to kèm gió giật dữ dội khiến nhiều cụm trang trí tại các tuyến đường dọc biển Cửa Lò bị gãy đổ.

Cổng chào trên tuyến đường ra khu vực đảo Lan Châu (phường Cửa Lò) bị đổ sập do bão.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 26/8, nhiều công trình của người dân, cơ sở kinh doanh ở phường Cửa Lò bị gió bão đánh sập.

Một mái che bằng khung thép, mái tôn bị gió bão cuốn rơi xuống đất.

Biển hiệu của một khách sạn bị gió giật xuống đường. Tại nhiều khu vực, đặc biệt vùng giáp biển, thiệt hại được ghi nhận nhiều hơn so với khu vực phía trong.

Bình nước bằng inox bẹp dúm do va đập trong bão. Đặc biệt, tại một khách sạn 8 tầng trên đường Bình Minh, nhiều thùng nước loại 1.000 lít đã bị gió bão thổi rơi xuống mái nhà, sân của hộ dân phía sau.

Ông Võ Văn Nam (bên trái) thất thần đứng trước cửa hàng của mình sáng 26/8. Một nửa nhà hàng đã bị đổ sập, toàn bộ thiết bị điện, đồ dùng phía trong bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

"Tầm hơn 23h, tôi ra kiểm tra thấy vẫn ổn. Về nhà thấy gió "hồi" (gió quay lại sau bão) quá mạnh, gầm rít liên hồi, không ngủ được, 3h tôi chạy ra thì nhà hàng đã sập rồi", ông Nam chia sẻ.

Theo chủ nhà hàng này, một số thực phẩm, hải sản đã được di chuyển khỏi nhà hàng trước khi bão Kajiki đổ bộ. Tuy nhiên, thiệt hại sau bão khiến cơ sở của ông khó khắc phục để kịp đón khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới.

Tủ đông của một nhà hàng cùng mái nhà bị bão Kajiki cuốn ra đường.

Sáng 26/8, khu vực Cửa Lò vẫn có gió mạnh, mưa rải rác. Một số tuyến đường ngập đến nửa mét khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Dọc đường Bình Minh, giáp biển Cửa Lò nhiều cây đổ, rác bị triều cường hoặc theo sóng đánh dạt lên.

Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò, cho biết nhờ chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, di dời người dân khu vực ven biển, khu vực có nhiều nguy cơ trước khi bão đổ bộ nên địa phương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Gió, bão đã gây thiệt hại đối với các công trình trang trí, biển, bảng, cây xanh trên địa bàn.

"Chúng tôi đang huy động tổng lực, cùng sự hỗ trợ của 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ và 50 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh tăng cường, đang nỗ lực hết sức để dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão Kajiki. Công tác chỉnh trang cũng được khẩn trương triển khai để đảm bảo diện mạo của khu du lịch biển, kịp đón và phục vụ du khách vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới", ông Kiên thông tin.