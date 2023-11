Diện mạo con đường 4.600 tỷ đồng chạy dọc bờ biển tỉnh Nghệ An

Dự án đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài toàn tuyến 64,47km, với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Tại Nghệ An, tuyến đường qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Theo thiết kế, đường có quy mô đường cấp 3 đồng bằng (Ảnh: Lê Đức).

Tuyến đường nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kết nối vùng ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An.

Tuyến đường sẽ rút ngắn được thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (Ảnh: Lê Đức).

Dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An đổi tên thành đường tỉnh 537C. Khi hoàn thành, đường 537C sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía bắc tỉnh Nghệ An với tỉnh Thanh Hóa qua khu Kinh tế Nghi Sơn, phía nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội.

Bên cạnh đó, kết nối Khu kinh tế Đông Nam, cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, Vinpearl tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân quanh vùng, giảm tải cho quốc lộ 1A (Ảnh: Lê Đức).

Diện mạo con đường 4.600 tỷ đồng chạy dọc biển Nghệ An (Video: Hoàng Lam).

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã giải phóng mặt bằng hơn 59km (hơn 4,5km còn lại trùng đường D4 và quốc lộ 46), trong đó đất nông nghiệp hơn 43km, đất lâm nghiệp 8,5km, đất ở và đất vườn 6,23km.

Có 401 hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, trong đó 96 hộ dân thuộc diện tái định cư (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự án được khởi công tháng 2/2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2026. Đến thời điểm này, đoạn đường ven biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) dài hơn 7,8km đã hoàn thành (Ảnh: Lê Đức).

Tại huyện Diễn Châu, dự án đi qua các xã Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Thịnh và Diễn Trung với tổng chiều dài 24,13km. Trong ảnh, đơn vị thi công tổ chức đắp, nâng cao nền đường đoạn qua xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Ảnh: Hoàng Lam).

Đơn vị thi công lu lèn nền đường đoạn qua huyện Diễn Châu. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn liền với đảm bảo chất lượng công trình và an toàn thi công (Ảnh: Hoàng Lam).

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công bố trí nhân lực, phương tiện, vật liệu đẩy nhanh tiến độ (Ảnh: Hoàng Lam).

Diện mạo con đường ven biển đoạn qua huyện Diễn Châu đang được hình thành (Ảnh: Hoàng Lam).

Đoạn đường qua xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) đã được trải thảm. Cầu Lạch Vạn, bắc qua sông Lạch Vạn nối hai xã Diễn Kim và Diễn Thành đã hợp long, đơn vị thi công đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để bàn giao, đưa vào sử dụng (Ảnh: Hoàng Lam).

Toàn tuyến đường ven biển Nghệ An có 8 cây cầu, trong đó có 5 cây cầu lớn, bao gồm cầu Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai), Lạch Quèn và Cửa Thơi (huyện Quỳnh Lưu), Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc).

Những cây cầu bắc qua sông, cửa biển khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt đối với các huyện ven biển Nghệ An (Ảnh: Lê Đức).

Theo thiết kế, đây là đường bộ quan trọng sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển và tạo liên kết vùng nối các tỉnh ven biển, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh (Ảnh: Lê Đức).

Xác định là dự án trọng điểm, tỉnh Nghệ An đang tập trung nguồn lực, giao các cơ quan chức năng đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024, trước thời hạn dự kiến. Khi đưa vào sử dụng, ngoài việc tạo thông thương, giảm tải cho quốc lộ 1, đường ven biển sẽ tạo động lực cho các huyện ven biển phát huy tiềm năng, lợi thế để bứt phá.