"CSGT sẽ gửi thông báo cho chủ xe sau 2 tiếng phương tiện vi phạm"

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 9.300 vụ tai nạn giao thông làm hơn 5.200 người chết, hơn 6.200 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Để hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước trong thời gian tới, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Ba mục tiêu cần đẩy mạnh

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết, kiên trì thực hiện 3 mục tiêu:

Thứ nhất, phấn đấu giảm tai nạn giao thông bền vững.

Thứ hai, xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông khi bước vào giai đoạn mới. Đặc biệt khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Đồng thời, bốn Nghị quyết đột phá - “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị ban hành, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng cảnh sát giao thông cần góp phần tham gia, đảm bảo an toàn, thông suốt "mạch máu" của nền kinh tế.

Bốn Nghị quyết đột phá gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ ba, tham mưu để phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế vận tải. Việc này cần đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các loại hình vận tải như đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và hàng không.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông lấy dẫn chứng, theo khảo sát mới đây nhất, một xe chở hàng từ Tiền Giang tới biên giới phía Bắc để giao hàng rồi quay về bằng đường bộ phải mất 12 ngày theo tốc độ cho phép và đi an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trên đường cao tốc (Ảnh: Trần Thanh).

“Với quãng đường, thời gian như vậy, thì hầu như việc vận tải không có lãi nếu không chở hàng hoá chiều ngược lại. Chính vì vậy, cần nghiên cứu phương thức vận tải tốt hơn, an toàn hơn, giá thành rẻ hơn như đường sắt, đường thủy thì việc sản xuất, kinh doanh của bà con mới mang lại lợi nhuận tối ưu và cũng sẽ góp phần giải quyết ùn tắc trên đường bộ”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình chia sẻ.

Cũng theo Thiếu tướng Bình, trong đảm bảo an toàn giao thông cần phải tính toán phát triển phương tiện bảo vệ môi trường, giảm khí thải; giảm phương tiện cá nhân. Đặc biệt là thay đổi ý thức của người tham gia giao thông, xây dựng ý thức xã hội, văn hóa tham gia giao thông an toàn; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ xe máy vi phạm sẽ bị gửi thông báo trong vòng 2 tiếng

Nói về phương án quản lý, xử lý thế nào đối với các trường hợp xe máy cố tình vi phạm. Trong khi ô tô còn có đăng kiểm, các tài xế phải nộp phạt đầy đủ thì mới được đăng kiểm, còn xe máy chưa có việc này, từ đó dẫn tới việc lái xe máy “nhờn luật” và cố tình vi phạm, Thiếu tướng Bình cho biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo vi phạm cho tất cả các phương tiện trong vòng 2 tiếng, kể cả xe máy.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xác định, nếu xe máy vi phạm thì ai là người chủ xe. Như vậy, thời gian tới, những người nào bán xe hoặc cho tặng thì đều phải sang tên, "chứ không có chuyện trao tay và không có trách nhiệm với chiếc xe máy đó nữa".

Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe một tài xế xe ôm công nghệ vi phạm sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy (Ảnh: Trần Thanh).

"Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị sửa các quy định liên quan như các nước khác, đó là chủ xe, người có tên trong đăng ký xe phải có trách nhiệm về chiếc xe của mình", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Cũng theo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trong thời gian tới đây, sẽ có một đội chuyên trách xử lý vi phạm về xe máy. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cảnh sát sẽ lập tức kiểm tra dữ liệu đăng ký xe để xác định ai là chủ xe, và sau 2 tiếng đồng hồ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo vi phạm trực tiếp cho chủ xe gần nhất.

"Thông báo vi phạm sẽ được gửi qua VNeID, thông qua ứng dụng của cảnh sát giao thông, thông qua công an xã... để gửi tới chủ sở hữu xe máy, chứ không có chuyện chủ xe vô can, anh bán xe máy xong, anh không sang tên thì anh phải chịu trách nhiệm với chiếc xe đó của mình", Thiếu tướng Bình nói thêm.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ “gốc”

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải giải quyết vấn đề từ gốc. Cụ thể, người tham gia giao thông phải hiểu pháp luật, có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; giải quyết triệt để các vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn; xe chở quá khổ, quá tải...

"Trong các đô thị, việc giải quyết ùn tắc giao thông phải giải quyết căn cơ từ quy hoạch; việc phân làn phải có căn cứ và nói rõ để người dân biết và phải có hệ thống giám sát.

Như việc phân làn trên một số tuyến đường ở Hà Nội vừa qua, do chưa có hệ thống giám sát đồng bộ nên lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để hướng dẫn, xử lý”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình chia sẻ.

Các ngã tư ở Hà Nội "ngay ngắn" trong ngày đầu áp dụng mức xử phạt mới của Nghị định 168/2024 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, một trong những nhiệm vụ sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện trong thời gian tới đó là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đến tận cơ sở, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nông thôn.

Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an cấp xã trực tiếp tuyên truyền cho người dân tại địa bàn dân cư bằng những nội dung cụ thể, trực quan sinh động để người dân dễ nhớ, dễ hiểu nhất.

Bên cạnh đó, cảnh sát sẽ tập trung tăng cường phối hợp với các trường học tuyên truyền,kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên.