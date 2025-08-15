Tây Ninh đón đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh dịp 2/9

Lễ đón diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào hôm nay (15/8). Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn đón tiếp.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Lễ đón Quân đội Hoàng gia Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ảnh: Biện Cường).

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Đại tá Hà Thanh Tuấn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ A80.

“Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa Quân đội Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia”, Đại tá Hà Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chúc đoàn có chuyến công tác thành công, đầy ý nghĩa.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển đến TPHCM, rồi lên máy bay ra Hà Nội, chuẩn bị tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào 6h30 ngày 2/9. Trước đó, buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó là lễ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8.