Phu nhân Ngô Phương Ly thăm các gia đình chính sách ở Sơn La

Tối 15/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng ngày, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - đã đến thăm, tặng quà tại Công an xã Xuân Nha.

Phu nhân Tổng Bí thư và đoàn công tác đến thăm trụ sở làm việc của Công an xã Xuân Nha (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lũ quét ở Sông Mã.

Đón tiếp Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ huy Công an xã Xuân Nha cho biết, Xuân Nha là xã vùng III, biên giới của tỉnh Sơn La; mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, hỗ trợ từ công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm, động viên gia đình Thiếu tá Cà Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an xã Vân Hồ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi thăm, Phu nhân Tổng Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Nha. Bà cũng động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Nha tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong các mặt công tác, kịp thời triển khai giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư và đoàn công tác cũng đến thắp hương liệt sĩ Bùi Công Nguyên, tại phường Mộc Sơn; thăm, tặng quà thương binh Lò Đức Tiến, Công an xã Vân Hồ - bị thương khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy; tặng quà gia đình Liệt sĩ Lường Phát Chiêm; 10 thương binh thuộc Công an tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng thăm, tặng quà Thiếu tá Cà Văn Nghĩa, Phó Công an xã Vân Hồ; 4 gia đình có người thân bị thiệt mạng trong đợt lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 ở Sông Mã.