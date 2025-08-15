CLB Công an Hà Nội chia điểm với Thể Công Viettel ở ngày mở màn V-League

Tâm điểm của vòng 1 V-League 2025-2026 là trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel, khi cả hai đặt quyết tâm giành chiến thắng nhằm tạo lợi thế ngay từ đầu trong mục tiêu đăng quang ngôi vương mùa này.

Quang Hải là cầu thủ được kỳ vọng nhất trong đội hình CLB Công an Hà Nội mùa giải 2025-2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bất ngờ đã xảy ra ngay phút thứ 3 khi Tiến Anh có pha chuyền bóng thuận lợi vào khu vực vòng cấm để Lucao bật cao đánh đầu làm tung lưới đội chủ nhà Công an Hà Nội.

Alan (số áo 72) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho CLB Công an Hà Nội ở phút 22 của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bị thủng lưới sớm nhưng các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tổ chức nhiều đợt vây hãm khung thành đối phương. Phút 20, hàng tiền vệ của Thể Công Viettel để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho đội chủ nhà tổ chức pha phản công nhanh. Đáng tiếc Alan nhận bóng trong vòng cấm lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau Alan đã kịp sửa sai. Từ pha tạt bóng của Đình Trọng bên cánh phải, Alan nhanh chân dứt điểm làm tung lưới thủ thành Văn Phong và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thể Công Viettel chơi tự tin trước CLB Công an Hà Nội trong ngày mở màn V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những phút còn lại của hiệp 1, Công an Hà Nội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các chân sút của họ không thể tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel cũng tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

CLB Công an Hà Nội tạo ra nhiều pha tấn công về phía khung thành Thể Công Viettel nhưng chỉ một lần làm tung lưới đối thủ (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều tỏ ra thận trọng khiến thế trận trở nên chậm hơn so với hiệp 1. Phút 76, Quang Hải chọc khe cho Nguyễn Văn Đức xâm nhập vòng cấm trước khi mở ra cơ hội cho Đình Bắc dứt điểm. Rất may cho Thể Công Viettel là Viết Tú kịp dùng chân phá bóng cứu nguy trước khung thành.

Đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất khi những phút còn lại cả hai đội đều bế tắc trong việc tổ chức tấn công và chấp nhận kết quả hòa 1-1 chung cuộc trong ngày mở màn LPBank V-League 2025-26.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Vinh, Vitao, Adou Minh, Quang Hải, Phan Văn Đức, Leo Artur, Alan

Thể Công Viettel: Văn Phong, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tiến Anh, Văn Khang, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Tú, Wesley Nata, Pedro Henrique, Lucao