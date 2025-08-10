Chiêm ngưỡng dàn xe cơ giới hiện đại của Công an Hà Nội

Sáng 9/8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Đây là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trên xe chỉ huy đi qua khán đài.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh thủ đô nguyện phát huy truyền thống vẻ vang, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Điểm nhấn của sự kiện “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, trang thiết bị, phương tiện, gồm 36 khối với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 250 phương tiện hiện đại, đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội tham dự.

Đang tiến qua lễ đài là khối Nữ cảnh sát giao thông - những "bông hoa thép" của lực lượng Công an Thủ đô. Các nữ chiến sĩ không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng mà còn thể hiện bản lĩnh và sự tận tuỵ trong công việc.

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân Thủ đô luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhiều đơn vị được trao tặng các phần thưởng cao quý, có đơn vị vinh dự 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đội hình xe mô tô dẫn đoàn tiến qua lễ đài. Đây là các xe chuyên dụng phục vụ cho việc dẫn đoàn. Các xe này có tính cơ động cao, phù hợp với giao thông đô thị.

Khối xe bọc thép chống đạn với hoả lực mạnh phục vụ việc đấu tranh với các đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí nóng.

Đội hình xe Camry dẫn đoàn của Công an Hà Nội. Những chiếc xe này sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu phục vụ tại các thành phố lớn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đoàn các nguyên thủ Quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao trong các sự việc quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh công an chuyên nghiệp, hiện đại.

Khối xe mô tô của Công an Hà Nội có tính cơ động cao, sử dụng hiệu quả trong các khu dân cư đông đúc.

Ô tô dẫn đoàn của Công an Hà Nội được trang bị hiện đại, sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Khối xe rải dây thép gai được thiết kế với 3 vòng dây sắc nhọn. Mỗi xe có khả năng thu, rải tự động 150-200m mét dây thép gai tạo thành hàng rào sắc nhọn ngăn cách, cô lập không cho phần tử manh động tiến vào khu vực cấm, hội họp.

Xe phun nước chống bạo loạn được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, sử dụng vòi phun nước để giải tán đám đông, chữa cháy hiệu quả. Xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn để đánh dấu đối tượng và có trang bị camera phía trước, sau xe.

Xe thang chữa cháy của Công an Hà Nội có thể sử dụng để chữa cháy ở các nhà cao tầng. Hoạt động của xe được vận hành tự động, hiện đại.

Khối xe Cảnh sát trật tự Công an Hà Nội. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Được đào tạo bài bản lực lượng cảnh sát trật tự là lực lượng chủ công trong việc giữ gìn nền nếp đô thị, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo an toàn cho người dân.

Những nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ tham gia “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Phát biểu tại chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đánh giá trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an Thủ đô đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an Hà Nội cũng góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và cả nước (Ảnh: Phạm Kiên).