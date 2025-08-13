Chiêm ngưỡng dàn xe bọc thép, xe chống bạo loạn Bộ Công an diễu binh

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ ba chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 3 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Tham gia buổi hợp luyện có gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình. Trong những năm qua, với tính năng vượt trội, xe đặc chủng tác chiến dưới nước đã trực tiếp tham gia, đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại buổi hợp luyện sáng 13/8, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.

Khối xe bọc thép chống bạo loạn của lực lượng công an được đánh giá có tính chiến đấu và cơ động cao. Trên mỗi xe bọc thép được trang bị hệ thống súng máy và các thiết bị hỗ trợ tiên tiến khác.

Các mẫu xe chiến đấu hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam.

Các phương tiện của Bộ Công an cho thấy sự cơ động nhanh, có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau.

Xe phun nước chống bạo loạn được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, sử dụng vòi phun nước để giải tán đám đông, chữa cháy hiệu quả. Xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn để đánh dấu đối tượng và có trang bị camera phía trước, sau xe.

Xe bọc thép hiện đại Guardian với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình thể hiện sự vượt trội về công nghệ.

Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Các khối xe đặc chủng của Công an nhân dân Việt Nam gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn,...

Các phương tiện này có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sỹ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xe bọc thép chống bạo loạn được trang bị hệ thống súng máy và các thiết bị hỗ trợ tiên tiến khác.