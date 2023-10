Cầu thủng sàn, hàng loạt lan can dọc các sông ở Hà Nội gãy đổ, xuống cấp

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, hệ thống lan can dọc hai bên sông Sét (quận Hoàng Mai) thời gian qua đã xuống cấp, hư hỏng,

Đi dọc sông Sét, người dân không khó để bắt gặp cảnh lan can gỉ sét, hư hỏng, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn không còn nguyên vẹn.

Để tự đảm bảo an toàn, một số người dân đã dùng dây chắn mềm hoặc cành cây che chắn tạm những chỗ lan can bị hư hỏng nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều đoạn lan can dọc sông Sét hoen gỉ kéo dài hàng chục mét, các chân cột trụ hư hỏng nghiêm trọng.

Hệ thống lan can dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu (đoạn qua phố Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng) cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí một số khu vực còn bị mất lan can ngang.

Các cột trụ lan can dọc sông hoen gỉ, nghiêng đổ từ lâu.

Đi bộ hơn 300m dọc bờ sông Kim Ngưu, ông Bảo (84 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) tỏ vẻ ngao ngán nói: "Nước sông thì bốc mùi hôi thối còn lan can chỗ hỏng, chỗ mất từ lâu mà chưa có đơn vị nào sửa chữa, thay thế".

Ông Bảo cho biết thêm, vào mỗi buổi chiều có đông người lớn tuổi đi tập thể dục dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu, việc lan can bảo vệ bị mất, hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khu vực phố Kim Ngưu, hàng chục mét lan can chạy dọc sông Kim Ngưu hoen gỉ, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

Một số vị trí bờ sông xảy ra tình trạng sụt lún kéo theo lan can nghiêng đổ.

Không chỉ hệ thống lan can hư hỏng, xuống cấp mà cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Kim Ngưu (đoạn đối diện số nhà 475 phố Kim Ngưu) cũng trong tình trạng tương tự. Người dân mỗi khi đi qua cây cầu này luôn bất an, phải đi sát thành cầu để đảm bảo an toàn.

Cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Kim Ngưu đã hư hỏng phần mặt cầu, phải che vá tạm bằng những tấm thép lớn.

"Ngày nào em cũng đi qua cây cầu này để đến trường, mỗi lần đi qua đều cảm thấy lo lắng vì cầu đã hư hỏng nhiều chỗ", Hoàng Phúc (học sinh lớp 9, trường THCS Quỳnh Mai chia sẻ.

Gần giữa cầu đi bộ xuất hiện lỗ thủng rộng khoảng 20cm, người đi bộ qua không để ý rất dễ bước hụt chân xuống hố.

Cây cầu được dành riêng cho người đi bộ, nhưng một số người đi xe máy, xe đạp vẫn cố tình đi qua.

Bà Nguyễn Thị Nga (75 tuổi, sống tại ngõ 559 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) mong muốn hệ thống lan can sớm được nâng cấp, sửa chữa hoặc thay mới. Theo bà Nga, hệ thống lan can dọc sông Kim Ngưu ngoài hư hỏng theo thời gian còn bị kẻ gian lấy trộm vào ban đêm và rạng sáng.