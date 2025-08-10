Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Tây Ninh

Ngày 10/8, Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự và chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực; Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giữ chức Phó bí thư.

Ông Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ I (Ảnh: H.M.).

Ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy quân sự tỉnh, cùng 20 thành viên khác.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - quyết thắng”, đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết cho biết, ngay sau đại hội, Đảng ủy quân sự tỉnh khóa mới sẽ khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết bằng các giải pháp thiết thực, trọng tâm, trọng điểm.

Mục tiêu là nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.