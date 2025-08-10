Ngôi sao Việt kiều nổi danh xác lập cột mốc ấn tượng ở Đông Nam Á

Chung Nguyen Do vừa trở về Việt Nam khoác áo CLB Ninh Bình sau thời gian thi đấu ở Bulgaria cho Slavia Sofia. Đây là bản hợp đồng đáng kỳ vọng khi cầu thủ sinh năm 2005 đã ghi dấu ấn trong làng bóng đá Bulgaria.

Chung Nguyen Do là cầu thủ U23 đắt giá nhất Đông Nam Á (Ảnh: Ninh Bình FC).

Trong mùa giải vừa qua, tiền vệ trụ này ra sân 33 trận cho Slavia Sofia và ghi được 2 bàn. Trong quá khứ, Chung Nguyen Do cũng thi đấu cho các cấp độ U17, U19, U20 và U21 của Bulgaria. Thậm chí, cầu thủ này còn được quy hoạch khoác áo đội tuyển Bulgaria trong tương lai.

Theo định giá của Transfermarkt, Chung Nguyen Do có giá trị 400.000 euro. Nếu đặt vào đội tuyển Việt Nam, cầu thủ 20 tuổi này là cầu thủ đắt giá thứ ba sau hai cầu thủ Việt kiều khác là Jason Quang Vinh (500.000 euro) và Nguyễn Filip (450.000 euro).

Theo trang Asean Football, Chung Nguyen Do là cầu thủ U23 có giá trị cao nhất Đông Nam Á ở thời điểm này. Anh sẽ là gương mặt đáng được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới.

Một vài nguồn tin cho biết, CLB Ninh Bình đã chi tới 500.000 euro để chiêu mộ Chung Nguyen Do từ Slavia Sofia. Ngoài ra, đội bóng này chấp nhận trả lương rất cao lên tới 400.000 euro (12 tỷ đồng) mỗi năm cho tiền vệ trụ này.

Chung Nguyen Do bị sốc nhiệt khi thi đấu cho CLB Ninh Bình (Ảnh: Ninh Bình FC).

Ngay sau khi có mặt tại Việt Nam, Chung Nguyen Do đã lập tức tham gia vào việc tập luyện cũng như thi đấu cùng các đồng đội mới. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa quen với khí hậu của Việt Nam khi bị sốc nhiệt trong trận giao hữu với CLB Hà Nội vào ngày 2/8.

Sau đó, tới ngày 7/8, Chung Nguyen Do vẫn gặp khó trong việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt 40 độ C khi phải rời sân sớm.

Việc thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu ở Việt Nam là thử thách đầu tiên mà Chung Nguyen Do cần phải vượt qua nếu muốn thành công.