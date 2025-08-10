TPHCM mưa lớn tối cuối tuần

Tối 10/8, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa kéo dài khiến một số tuyến đường xảy ra ngập úng, nhiều phương tiện chết máy, người dân chật vật di chuyển.

Mưa ngập khiến một số phương tiện chết máy ở phường An Khánh (Ảnh: Trinh Châu).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc 17h55, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, vùng mây dông phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Bình Hưng, Nhuận Đức, Thái Mỹ, An Nhơn Tây và các phường Tân Hưng, Tân Thuận, Cát Lái, An Khánh, Bình Trưng, Long Bình, Tây Nam, Vĩnh Tân, Sài Gòn, Bến Thành.

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.