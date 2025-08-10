Dấu ấn đại nhạc hội T&T City Millennia - Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước kỷ nguyên mới

Tối 9/8, tại trung tâm “Thành phố thiên niên kỷ” - T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), đại nhạc hội với chủ đề “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” do Tập đoàn T&T Group tổ chức đã diễn ra, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả.

Không chỉ là “bữa tiệc” văn hóa - giải trí quy mô hàng đầu phía Nam, sự kiện còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao Bằng khen cho Tập đoàn T&T và doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group, ghi nhận những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Ảnh: BTC).

Tri ân sự đồng hành của T&T trong hành trình bứt phá của Tây Ninh

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhiều năm qua, T&T Group đã ghi dấu ấn tại Long An (nay là Tây Ninh) với các dự án quy mô, đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Nổi bật là T&T City Millennia, đại đô thị 267ha theo tiêu chuẩn xanh - hiện đại - thông minh, đầy đủ tiện ích và hạ tầng, mang đậm văn hóa vùng chín rồng. Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo thế kỷ XIII, dự án là tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại Tây Ninh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của Tập đoàn T&T trong phát triển dự án T&T City Millennia (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa khẳng định, Tây Ninh đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn T&T - một tập đoàn lớn với nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển địa phương.

Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” không chỉ là sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho mối gắn bó bền chặt giữa tỉnh và T&T Group.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của Tập đoàn T&T trong phát triển T&T City Millennia - đại đô thị tầm cỡ hứa hẹn trở thành điểm nhấn hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân”.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group, trên nền tảng lịch sử hào hùng, Cần Giuộc đang bứt phá mạnh mẽ, hội tụ lợi thế vượt trội để mở ra chương phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng năng động của Tây Ninh và điểm sáng kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

“Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc, tỉnh Tây Ninh sẽ tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ và khát vọng của nhân dân sẽ được chắp cánh bởi sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và của cả cộng đồng. Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để hiện thực hóa tầm nhìn đó”, ông Nguyễn Tất Thắng khẳng định.

Không khí đại nhạc hội lắng đọng khi 8 hồi trống rền vang, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếng trống kết nối hào khí mùa thu lịch sử với khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, mở ra chương phát triển thịnh vượng cho Tây Ninh. Cũng tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Kỷ lục quốc gia cho hai công trình biểu tượng của T&T City Millennia: phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng.

Kỷ lục được trao cho 2 hạng mục đặc biệt của TP Thiên niên kỷ T&T City Millennia, bao gồm: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng (Ảnh: BTC).

Ngoài ra, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam trao giấy chứng nhận công bố sáng tạo cho kịch bản và kiến trúc không gian Dòng sông Ánh sáng của tác giả Đỗ Quang Hiển.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc không gian Dòng sông Ánh sáng (Ảnh: BTC).

Bản giao hưởng nghệ thuật

Bước vào phần được mong chờ nhất, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng như bản giao hưởng đa tầng, kết nối giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất chín rồng và khắc họa chân dung một đô thị hiện đại, đáng sống trong kỷ nguyên hội nhập.

T&T City Millennia hóa thành sân khấu mở khổng lồ, nơi ánh sáng, âm nhạc, laser, 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật hòa quyện, kể câu chuyện vươn mình của vùng di sản Tây Ninh qua ba chương đặc sắc: Đất anh hùng - Miền di sản, Sông ánh sáng - Sắc tinh hoa và Thắp di sản - Sáng kỷ nguyên.

Hàng chục nghìn khán giả Tây Ninh đã cháy hết mình trong đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới" (Ảnh: BTC).

Những màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, Erik, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… đã khuấy động không khí sự kiện.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là màn drone show quy mô lớn nhất Tây Ninh cùng pháo hoa nghệ thuật rực rỡ. Hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, vẽ nên trên bầu trời đêm phía Nam Sài Gòn những biểu tượng sống động về văn hóa, con người Tây Ninh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến tạo “Thành phố thiên niên kỷ”, lan tỏa những giá trị bền vững

Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” không chỉ là sự kiện văn hóa - giải trí, mà còn là tuyên ngôn cho khát vọng của T&T Group: kiến tạo những thành phố mang bản sắc địa phương, mang tầm vóc toàn cầu.

Như Marco Polo mang thịnh vượng đến những vùng đất ông đi qua, T&T Group cũng đặt dấu chân khát vọng tại Lào Cai, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị, Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau…, đánh thức tiềm năng, biến miền hoang sơ thành cực phát triển mới. Đây là hành trình chiến lược, được chuẩn bị bài bản với tâm huyết, kiên định và cam kết bền vững cho sự đổi thay.

“Thành phố thiên niên kỷ” T&T City Millennia bừng sáng trong đại nhạc hội (Ảnh: BTC).

T&T Group luôn đặt con người, văn hóa và thiên nhiên làm trung tâm, kiến tạo những đại đô thị theo tinh thần “Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam”, hướng tới giá trị bền vững và trường tồn. T&T City Millennia là minh chứng sống động cho triết lý ấy.

Trong bối cảnh Tây Ninh vươn lên thành trung tâm kinh tế - văn hóa mới của Nam Bộ, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: khai mở và kế thừa giá trị di sản để bước vào tương lai thịnh vượng, bền vững.

Hòa chung khí thế cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sự kiện thêm phần ý nghĩa. Vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ hội văn hóa - giải trí, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” là tuyên ngôn về tầm nhìn và quyết tâm của T&T Group trong kiến tạo những “Thành phố thiên niên kỷ” mang bản sắc Việt, sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

