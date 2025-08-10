Khống chế người đàn ông cầm dao chạy trên đường ở TPHCM

Khoảng 15h30 ngày 10/8, người dân phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao chạy bộ trên đường 22, phường Hiệp Bình, nên gọi báo công an.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông cầm dao chạy trên đường ở phường Hiệp Bình (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, yêu cầu người đàn ông dừng lại, bỏ dao xuống. Thời điểm trên, người này không chấp hành mà chạy vào bãi đất trống ven đường, tiếp tục cầm dao cố thủ.

Công an phường Hiệp Bình đã huy động thêm lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở, dân quân tự vệ đến hỗ trợ. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã phải dùng gậy chuyên dụng khống chế người có hung khí.

Một lúc sau, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khống chế được người đàn ông và đưa về trụ sở làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.