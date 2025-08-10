Lửa thiêu rụi 3 căn nhà làm bằng gỗ quý, thiệt hại gần 7 tỷ đồng

Khoảng 11h ngày 10/8, lửa bùng phát từ một căn nhà làm bằng gỗ của gia đình ông N.V.T. ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi phát hiện, ông T. đã huy động người thân, bà con lối xóm dập lửa, vớt vát tài sản.

Ba căn nhà gỗ bốc cháy giữa trưa (Ảnh: Hữu Đồng).

Tuy nhiên, lúc này, thời tiết tại địa phương có nắng nóng gần 40 độ C, gió mạnh khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội, lan nhanh sang 2 căn nhà làm bằng gỗ khác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Hương Đô cho biết sau khi nhận tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân sự xã, cán bộ, công chức và người dân, phương tiện tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia chữa cháy (Ảnh: Hữu Đồng).

Xã cũng báo cáo Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, công an xã lân cận hỗ trợ lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý, ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 căn nhà gỗ và vật liệu bằng gỗ của 2 căn nhà chưa dựng khác.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo lãnh đạo xã, ông T. làm nghề mua gỗ về cất giữ rồi dựng thành nhà để bán lại cho người có nhu cầu. Những căn nhà nói trên làm bằng gỗ quý, thiệt hại ước tính gần 7 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng giúp đỡ dọn dẹp, thăm hỏi và động viên gia đình ổn định cuộc sống.