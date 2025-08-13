Cục CSGT giải đáp thắc mắc "không sử dụng cùng lúc 2 hạng giấy phép lái xe"

Ngày 13/8, trên mạng xã hội có đưa ra một số thắc mắc về việc nâng hạng giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

"Trước năm 2025, sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải quản lý, những năm đó người dân có thể học được đầy đủ các loại GPLX. Thí dụ tôi đang từ hạng E (D mới), tôi có thể nâng lên cả FC (CE mới) và ngược lại, những năm đó không hề có bất cập và vướng mắc gì, trên GPLX cũ của nhiều người đều được thể hiện điều đó.

Năm nay, do luật mới của Bộ Công an quy định, người dân chúng tôi đã có GPLX hạng FC (CE mới) thì không được nâng E (D mới), hoặc ngược lại. Tôi chưa hiểu được quy định này có tác dụng gì, rất mong được giải thích".

Tôi lấy ví dụ đơn giản, hiện nay tôi có GPLX hạng FC (CE mới), tôi thấy việc lái xe rơ moóc không phù hợp với tôi trong giai đoạn này nữa, nên tôi muốn học hạng E (D mới) để tìm sang 1 công việc mới và vẫn giữ hạng GPLX FC (CE mới). Nhưng theo quy định hiện tại lại không được nâng để giữ cả 2 hạng như vậy.

Chúng tôi kính mong Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục CSGT sửa đổi bổ sung, hoặc có văn bản hướng dẫn các phòng CSGT trong cả nước về thực hiện việc này, để chúng tôi có GPLX hạng FC (CE mới) vẫn có thể nâng được lên E (D mới) và ngược lại".

Về vấn đề này, sáng 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã có những lý giải như sau:

Trước hết vị đại diện C08 khẳng định, người dân nếu đã có GPLX hạng FC (CE mới) mà muốn học để nâng hạng lên E (D mới) hoàn toàn thực hiện được và điều này phù hợp với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo C08, khi người dân được cấp GPLX ô tô, người đã thi nâng hạng sẽ được tích hợp cả hạng D2 hoặc D và hạng CE trong một GPLX ô tô.

Vị đại diện C08 viện dẫn, tại Khoản 4 và 5 Điều 61 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đều quy định, người có GPLX từ hạng B (mới) trở lên đều có thể nâng lên hạng D2 (D cũ), D (E cũ) và từ hạng C có thể nâng lên hạng CE (FC cũ) nếu đảm bảo các điều kiện về thời gian lái xe an toàn và trình độ văn hóa.

"Ngoài ra, để tạo nguồn nhân lực cho hoạt động vận tải đường bộ và đáp ứng nhu cầu việc làm cho người dân, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn cho phép người đã có GPLX hạng B1 (cũ) được nâng hạng lên D2 (mới) mà Luật Giao thông đường bộ 2008 trước đây không cho phép, bỏ điều kiện về số kilomet lái xe an toàn trong điều kiện nâng hạng GPLX.

Do đó, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 không những kế thừa các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trước đây mà còn mở rộng quy định về nâng hạng và lược bớt các điều kiện nâng hạng GPLX chưa phù hợp", vị đại diện C08 nói.

Cũng theo vị này, những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc người dân không được nâng hạng GPLX, hoặc được sử dụng đồng thời 2 hạng GPLX là sai sự thật.