CSGT lập biên bản đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ ở phường Sài Gòn

Ngày 13/8, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã mời đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ tại giao lộ trung tâm thành phố lên làm việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, vụ việc xảy ra vào sáng 11/8, tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn. Đoàn người chạy Vespa vượt đèn đỏ là nhân viên của Công ty TNHH du lịch mạo hiểm ride of your life.

10 xe Vespa liên quan vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Đội CSGT Bến Thành đã mời đại diện công ty và những người vi phạm lên trụ sở làm việc. Qua làm việc, CSGT xác định có 10 người điều khiển xe Vespa vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 người nói trên, đồng thời tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1. Ngoài ra, CSGT cũng cho đại diện công ty và nhân viên viết cam kết chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Theo Nghị định 168, người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hơn chục người lái xe máy tay ga lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một đoàn người mặc đồ màu cam, chạy xe máy tay ga hiệu Vespa chạy trên đường Lê Lợi, hướng đi chợ Bến Thành. Khi đến giao lộ Nguyễn Huệ, nhóm người này lần lượt vượt đèn đỏ, rẽ phải vào đường Lê Thánh Tôn. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình một phương tiện phía sau ghi lại.