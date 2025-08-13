Cao tốc hơn 12.500 tỷ đồng uốn lượn xuyên đồi, vượt hồ trước ngày về đích

Những ngày này, hàng trăm kỹ sư, công nhân tăng ca, thi công "nước rút" trên công trường cao tốc Vũng Áng - Bùng (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) giữa thời tiết nắng nóng để kịp mốc thông xe vào ngày 19/8.

Khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 12.540 tỷ đồng, cao tốc Vũng Áng - Bùng đang dần hoàn thiện.

Với chiều dài hơn 55km, tuyến cao tốc này đi qua gần 13km địa phận Hà Tĩnh và hơn 42km thuộc Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị.

Tại địa phận huyện Kỳ Anh cũ và thị xã Kỳ Anh cũ của tỉnh Hà Tĩnh, cao tốc này xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi, bắc qua lòng hồ.

Trải dọc trên tuyến cao tốc này có nhiều cầu cạn quy mô lớn. Trong hình là cầu số 1, nằm trên địa bàn xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng giá trị đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Cây cầu gồm 22 nhịp, với những trụ cầu cao từ 30-50m, dài gần 1km này nối liền hai quả đồi, bắc qua một thung lũng có địa hình lòng chảo hiểm trở.

Cầu 1 được đánh giá là hạng mục thi công khó khăn, phức tạp nhất, vì thế thời gian hoàn thành kéo dài hơn so với dự tính ban đầu. Các công nhân, kỹ sư đang tất bật sử dụng máy móc, phương tiện để thảm bê tông nhựa những nhịp cầu cuối cùng.

Làm việc giữa trưa nắng nóng gần 40 độ C, nhiều công nhân đổ mồ hôi "như tắm", mau xuống sức. Họ phải tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước giải khát rồi quay trở lại với công việc.

Đa số các đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đã được lắp đặt lan can, hộ lan, sơn kẻ vạch và biển báo giao thông.

Đoạn cao tốc uốn lượn ven hồ chứa nước Kim Sơn (sức chứa 17,5 triệu m3 nước), thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tạo nên khung cảnh thơ mộng, kỳ vĩ.

Toàn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng có 37 hầm chui dân sinh và hàng triệu mét khối nền đắp, nền đào.

Tại giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến cao tốc có 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5km/điểm với bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 60-90 km/h.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư cao tốc Vũng Áng - Bùng), sản lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 98%. Đơn vị đang đốc thúc các nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo việc thông xe vào ngày 19/8.

Hướng hơn 100km tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).