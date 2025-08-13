A80 là sự kiện đỉnh cao, cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng quân đội, công an cùng khối xe pháo quân sự tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 lần thứ ba.

Dự và động viên các lực lượng tham gia tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế,...

Chứng kiến buổi tổng hợp luyện với những khoảnh khắc hào hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đây là kết quả quá trình nỗ lực của tất cả các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80, bao gồm các chiến sĩ, sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Mạnh Quân).

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tất cả các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện lần này.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần cố gắng làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân anh hùng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhắc tới lời khen ngợi của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TPHCM vào tháng 4, đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; ông Nguyễn Trọng Nghĩa; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà, động viên các khối tham gia diễu binh (Ảnh: Mạnh Quân).

Với niềm tự hào đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia A80 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng;

Đặc biệt các khối tham gia diễu binh, diễu hành cần hoàn thiện trình độ, kỹ năng điều lệnh, điều lệ, kỹ năng, kỹ thuật quân sự; bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt nhất cũng như chăm lo tốt nhất về sức khỏe, đời sống cho các lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng là lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trong ba năm với nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện đỉnh cao, "chúng ta dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng làm công tác bảo đảm, hậu cần, đặc biệt là lực lượng báo chí, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền không những ở trong nước mà cần lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn và chia sẻ về những thành công của Việt Nam.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.