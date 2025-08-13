Sạt lở taluy ở Đà Lạt: 2 nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, lực lượng Công an phường Xuân Trường đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại quán cà phê làm 2 khách tử vong (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng. Trong đó, nạn nhân nam tên Quân, nạn nhân nữ tên Như.

Vào khoảng 16h ngày 12/8, 2 học sinh đi xe máy đến quán cà phê Tây Hồ thuộc con hẻm trên đường Hùng Vương để vui chơi, trải nghiệm. Khi 2 nạn nhân đang dùng cà phê ở quán thì trời mưa to khiến đất đá từ taluy phía trên quán đổ ập xuống, đè tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ sạt lở đất, phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Vị cán bộ phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho hay: “Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đến mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng”.

Một người dân sống gần hiện trường vụ sạt lở cho biết, khu vực quán cà phê Tây Hồ trước đây là khu vực sản xuất rau màu của một hộ dân. Khoảng 2 năm trước, khu vực này được cải tạo, đưa vào kinh doanh cà phê, phục vụ du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.

Quán cà phê được xây dựng tại không gian rộng lớn ở con hẻm trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

“Hạ tầng quán cà phê nằm ở mặt tiền con hẻm bê tông, phía dưới là các tiểu cảnh, không gian hoa và nơi để khách sử dụng dịch vụ và ngắm cảnh. Hôm qua, 2 khách vui chơi ở phía dưới và nhân viên của quán đã gọi họ lên phía trên vì trời mưa to. Tuy nhiên, khách chưa kịp lên thì đất sạt lở, vùi lấp”, một người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết.

Chiều 12/8, sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tổ chức phong toả hiện trường quán cà phê Tây Hồ, yêu cầu chủ hộ là ông Nguyễn Đình An và bà Nguyễn Thị Chinh phải sơ tán ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng.

Về các vấn đề pháp lý liên quan đến xây dựng tại khu vực trên, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức rà soát và chưa có thông tin cụ thể.

Lực lượng chức năng thông báo, yêu cầu chủ hộ di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, chiều 12/8, trên địa bàn các phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng xuất hiện cơn mưa nặng hạt trong khoảng gần 2 giờ làm nhiều tuyến phố, khu dân cư bị ngập, sạt lở đất. Trong đó, tuyến đường Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Xô Viết Nghệ Tĩnh bị ngập cục bộ 0,2-0,8m; khu dân cư bên con suối ở đường Lữ Gia bị ngập 0,5-1m.

Mưa lớn khiến taluy ở quán cà phê tại con hẻm trên đường Hùng Vương bị sạt lở, vùi lấp 2 khách tử vong.