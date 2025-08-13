Hà Nội: Ga ngầm C9 sát hồ Gươm dự kiến được xây 4 tầng hầm

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) có diện tích hơn 26.300m2.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch phần quảng trường, không gian công cộng gồm phía Bắc giáp dân cư phường Hoàn Kiếm (trước đây là phường Lý Thái Tổ); phía Nam một phần giáp phố Trần Nguyên Hãn; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Tây một phần giáp phố Đinh Tiên Hoàng.

Phạm vi nghiên cứu nhà ga C9 gồm xây dựng dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đến phía trước trụ sở UBND TP Hà Nội.

Khu vực phía Đông hồ Gươm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo quy hoạch, khu vực không gian, quảng trường sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Đồng thời, tăng cường tiện ích đô thị như tổ chức hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật kết hợp với cây xanh cảnh quan chung để tạo điểm nhấn cho khu vực.

Bên cạnh đó, sẽ kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (khu vực nghiên cứu thuộc khu vực TOD nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).

Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Trong phạm vi quảng trường - công viên nghiên cứu bố trí xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), tối ưu hóa diện tích sử dụng, các chức năng bao gồm bãi đỗ xe, không gian văn hóa, trung tâm thương mại và lối đi bộ kết nối với các khu vực xung quanh.

Theo quy hoạch này, nhà ga C9 - ga Hồ Hoàn Kiếm sẽ được xây dựng ngầm 4 tầng dưới đường Đinh Tiên Hoàng, khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 1 bố trí ở phía Bắc quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 2 bố trí ở phía Nam, dọc theo đường Trần Nguyên Hãn.

Tổng diện tích đất nghiên cứu xây dựng ga C9 hơn 7.700m2 (xác định theo các mốc giới từ L9.1 đến L9.26, L9.1), bao gồm phần chiếm dụng đất vĩnh viễn và chiếm dụng đất tạm thời.

Quy mô cụ thể về số tầng ngầm và diện tích sàn tầng ngầm sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo kết nối hiệu quả và an toàn giữa ga ngầm C9 với không gian ngầm của quảng trường. Đồng thời, phù hợp với điều kiện xây dựng thực tế và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đất cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập thiết kế cơ sở, theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào ngày 10/10.

Tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao.

Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao với tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...