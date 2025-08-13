Xe tải lật trên quốc lộ 6 khiến tài xế tử vong

Sáng 13/8, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông lật xe tải khiến một người tử vong trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Trước đó, khoảng 0h35 ngày 13/8, tại km130+900 trên quốc lộ 6, ô tô tải BKS 29H-330.43 do anh C.B.T. (SN 2000, trú xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ đâm vào tường phòng vệ bằng lốp bên phải, dẫn đến chiếc xe bị lật.

Hậu quả, phần ca bin và thùng xe bị bẹp dúm, tài xế T. tử vong tại chỗ, mặc kẹt bên trong chiếc xe tải nằm giữa đường. Người dân cùng cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian mới đưa được thi thể tài xế ra ngoài.

Trên thùng xe có nhiều hàng hóa (sữa hộp) cũng bị thân xe đè lên dẫn đến hư hỏng toàn bộ.