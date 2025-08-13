Tài xế xe khách "dính" liên tiếp 2 lỗi vi phạm trên cao tốc

Ngày 13/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế L.T.K. (SN 1981, quê Phú Thọ) do có hành vi đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều), và dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Với các lỗi vi phạm trên, lái xe K. sẽ bị phạt 18 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe khách đi sang làn đường ngược chiều (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua phản ánh từ người dân tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc xe khách vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Hình ảnh chiếc xe khách dừng đỗ sai quy định trên cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 8h ngày 10/8, tài xế K. điều khiển ô tô khách BKS 24B-004.xx di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khi xe này đi tới km215 thì tài xế ô tô có hành vi đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều) và dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.