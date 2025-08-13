Nhận định siêu cúp Châu Âu PSG vs Tottenham (2h ngày 14/8): Khó có bất ngờ

PSG “lớn nhanh như thổi” dưới thời HLV Luis Enrique. Ở mùa giải trước, họ đã hoàn thành cú ăn 4 lịch sử. Trong đó, đội bóng thành Paris đã lập kỷ lục khi giành chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết Champions League.

PSG vô địch Champions League với lối chơi rất thuyết phục (Ảnh: Getty).

Sau đó, PSG tiếp tục hành trình hủy diệt khi khi hạ gục Atletico Madrid, Bayern Munich, Real Madrid ở FIFA Club World Cup. Đáng tiếc, mộng ăn 6 của đội bóng này đã không thành khi họ gục ngã trước Chelsea trong trận chung kết.

Dù vậy, nhiều người vẫn xem đó là tai nạn với PSG. Đó cũng là bài học cho đoàn quân của HLV Luis Enrique. Họ cần nhìn nhận lại chính mình khi mọi thứ đang diễn ra quá bằng phẳng và trơn tru.

Trong mùa Hè vừa qua, PSG đã chiêu mộ hai tân binh sáng giá là trung vệ Ilya Zabarnyi (63 triệu euro, từ Bournemouth) và thủ môn Lucas Chevalier, 40 triệu euro, từ Lille). Ở chiều ngược lại, trung vệ Milan Skriniar đã nói lời chia tay đội bóng. Trong khi đó, người hùng mùa giải trước Donnarumma đang đứng trên bờ vực ra đi sau khi không còn được lòng HLV Luis Enrique.

Ở bên kia chiến tuyến, Tottenham cần phải làm rất nhiều để vực dậy đội bóng sau khi chỉ về đích ở vị trí thứ 17 tại giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Chức vô địch Europa League chưa thể là vỏ bọc hoàn toàn để che đậy các vấn đề của Spurs.

HLV Ange Postecoglou đã bị sa thải bất chấp việc giúp “Gà trống” lên ngôi ở Europa League. Thay thế vị trí của ông là Thomas Frank, người từng có nhiều năm gắn bó với Brentford. Về cơ bản, Spurs dưới thời HLV Frank sẽ chơi thiên về tấn công, kiểm soát bóng. Họ sẵn sàng dâng cao pressing (gây áp lực) để giành lại quyền kiểm soát bóng. Đây là chiến thuật không quá xa lạ so với thời HLV Postecoglou.

Tottenham đã chia tay đội trưởng Son Heung Min và làm lại từ đầu dưới thời HLV Thomas Frank (Ảnh: Getty).

Trong những năm qua, HLV Frank được xem là một trong những HLV có lối chơi sáng tạo và linh hoạt nhất giải Ngoại hạng Anh. Ông thừa nhận có 3 HLV ảnh hưởng tới triết lý của mình là Morten Olsen, Diego Simeone và Pep Guardiola.

Điểm trừ lớn nhất của HLV Frank là chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở cúp châu Âu. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, điều này cũng có thể là mang tới tác dụng khi đảm bảo được yếu tố bất ngờ cho Tottenham.

Spurs vừa trải qua mùa Hè bận rộn khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Mohammed Kudus, Mathys Tel¸ Kevin Danso, Luka Vuskovic, Joao Palhinha và đồng thời mất đi đội trưởng Son Heung Min. Giờ đây, “Gà trồng” cần khẳng định mình trước thách thức đầu tiên dưới thời HLV Frank.

Thông tin lực lượng PSG vs Tottenham

PSG: Donnarumma sắp ra đi và không được đăng ký tham dự trận siêu cúp châu Âu. Tân binh Lucas Chevalier sẽ trấn giữ khung gỗ của CLB.

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin và Destiny Udogie đều dính chấn thương và không thể ra sân.

Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

Dự đoán tỷ số PSG 3-2 Tottenham