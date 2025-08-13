"Kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo khối ngành y dược, sư phạm và luật"

Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 13/8.

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, dự thảo luật sửa đổi lần này quy định rõ việc tiền kiểm đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật.

Bộ trưởng Giáo dục sẽ phê duyệt thực hiện chương trình và quy định số lượng tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Hồng Phong).

Đối với các ngành, lĩnh vực khác, cơ sở đào tạo tự chủ xây dựng, ban hành chương trình đào tạo. Riêng chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Thẩm tra sơ bộ dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết cơ quan thẩm tra tán thành việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý cấp phép chương trình đào tạo đối với ngành sư phạm, y dược và luật. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo đại học.

Cũng theo ông Vinh, thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về đăng ký hoạt động giáo dục đại học và đề nghị thay đăng ký bằng cấp phép hoạt động, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo đảm và kiểm soát chất lượng; có cơ chế để rút phép từng phần đối với hoạt động đào tạo nếu vi phạm.

Ủng hộ định hướng “phải kiểm soát rất chặt”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh phải kiểm soát kỹ từ mở ngành đến quá trình đào tạo của các ngành sư phạm, sức khỏe và luật.

Nêu câu chuyện thực tế cách đây 2-3 năm, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết khi đó với ngành luật, theo báo cáo có 103 cơ sở đào tạo cử nhân luật nhưng có cơ sở chỉ đào tạo vài chục người, giáo trình không có, giảng viên cơ hữu cũng không, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

Với khối ngành sức khỏe, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn số liệu cập nhật cho thấy có tới 40-50 trường đào tạo khối ngành sức khỏe, y dược. “Tôi không biết tốt xấu thế nào, nhưng thấy nhiều cơ sở như vậy không biết có đủ thầy đủ thợ không, có bệnh viện, phòng thí nghiệm để đào tạo bài bản không”, ông Định băn khoăn.

Ông nhắc lại quan điểm cần kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình đào tạo, nếu không đạt và không khắc phục phải rút giấy phép.

Cũng tán thành định hướng đầu tư và quy định chặt chẽ hơn với 3 ngành đào tạo trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh phải tuyển chọn đặc biệt để tuyển được những người giỏi, người có tâm huyết để làm giáo viên và những người này phải được đào tạo kỹ, bài bản, có chế độ chính sách xứng đáng.

“Lương của giáo viên gấp ba mặt bằng lương chung không có gì là quá đáng cả”, ông Mãi nói.

Tương tự, với ngành y dược, ông Mãi dẫn một bài báo “Việt Nam đào tạo bác sĩ, dược sĩ không giống ai trên thế giới này” để nhấn mạnh cần siết lại chuẩn đào tạo đối với các ngành này.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Giải trình thêm, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc sửa luật lần này tăng phân cấp, phân quyền trong điều kiện tăng quyền tự chủ với định hướng “kiên quyết buông thứ cần buông và nắm chắc thứ cần nắm”, nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Việc sửa luật lần này, theo Bộ trưởng, để giám sát toàn bộ quá trình đào tạo, đảm bảo chất lượng cho ba lĩnh vực sư phạm, y dược và luật

Với ngành sư phạm, Tư lệnh ngành giáo dục cho biết gần đây đã được chú trọng hơn, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành sư phạm tăng lên rất cao và đây là thông tin đáng mừng.

Với ngành sức khỏe và luật, Bộ trưởng Giáo dục lý giải trước đây chủ yếu chỉ kiểm soát việc mở ngành thật chặt chẽ, tuy nhiên tới đây sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo.

“Kiểm soát đối với 3 lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào hay kiểm soát đầu ra, mà là kiểm soát toàn bộ quá trình, bởi 3 ông thầy này tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội”, ông Sơn nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý không phải cơ sở nào cũng được đào tạo tiến sĩ, vì thế cần tăng cường kiểm soát bậc đào tạo này.