Báo Dân trí đính chính thông tin trong bài viết ngày 06/8/2025

ĐÍNH CHÍNH

Ngày 06/8/2025, Báo Dân trí đăng tải bài viết “KOL “lệch chuẩn” như Phạm Thoại, Thùy Tiên tạo dư luận xấu trong xã hội” của tác giả Nam Đoàn. Trong bài viết có nội dung trích dẫn chưa chính xác phát biểu của đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an).

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Báo Dân trí đã kịp thời chỉnh sửa tiêu đề và nội dung bài viết; đồng thời rà soát quy trình biên tập nhằm tránh để xảy ra trường hợp tương tự.

Báo Dân trí chân thành xin lỗi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và bạn đọc.

Báo Dân trí đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm với các cá nhân, tập thể có liên quan.

BÁO DÂN TRÍ