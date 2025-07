Cặp vợ chồng nước ngoài vượt gần 100km đi làm định danh điện tử

Cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài (Video: Hoàng Lam).

Từ ngày 1/7, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài (1/7-19/8) (Ảnh: Cao Loan).

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 220 người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú, đủ điều kiện để cấp tài khoản định danh điện tử VNeID.

Để đảm bảo việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài được thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực đã được chuẩn bị chu đáo.

Ngày 4/7, anh Sanwar Mal Vyas (SN 1994) cùng vợ, chị Sharma Lad (SN 1995, quốc tịch Ấn Độ) di chuyển gần 100km, có mặt tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Vợ chồng anh Sanwar Mal Vyas là kỹ sư, làm việc tại một doanh nghiệp chuyên về sản xuất đá tại xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) gần 10 năm nay.

Cùng đi với vợ chồng anh Sanwar Mal Vyas là người chú Shanker Lal VurJar (SN 1993) và 2 cô con gái Trần Việt Nam (3 tuổi), Trần Lê Na (9 tháng tuổi).

"Chúng tôi rất yêu Việt Nam, nên chọn đặt tên Việt Nam cho cả 2 con gái. Được thông tin về việc Công an Nghệ An làm tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài và giải thích cặn kẽ về những tiện ích của nó, chúng tôi rất vui và sắp xếp công việc để đi làm", anh Sanwar Mal Vyas chia sẻ.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn anh Sanwar Mal Vyas kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi dữ liệu được nhập, hoàn tất trong hệ thống.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân là người nước ngoài đến làm thủ tục, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã in thông tin hướng dẫn các bước cùng các loại giấy tờ cần chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Đơn vị cũng cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho công dân nước ngoài.

Anh Shawn Kelley (ngoài cùng bên phải) là giáo viên tại một trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An. Người đàn ông mang quốc tịch Mỹ này đã ở Việt Nam được 6 năm và lấy vợ người Nghệ An.

"Tôi được giải thích rằng cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài thuận lợi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Định danh điện tử mức độ 2 còn giúp chúng tôi được thụ hưởng nhiều tiện ích khác như giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, thuê nhà... mà không phải mang theo các loại giấy tờ gốc", anh Shawn Kelley nói.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An thực hiện quy trình lấy dấu vân tay, thông tin cá nhân, chụp ảnh để hoàn thiện thủ tục cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài.

Chị Milashina Mariia (SN 2001, quốc tịch Nga) chia sẻ: "Chúng tôi được thông báo trước về thời gian thực hiện thủ tục để sắp xếp công việc nên không phải chờ đợi nhiều. Mọi việc diễn ra rất nhanh, cán bộ cũng rất tận tâm, niềm nở".

Rà soát, kiểm tra thông tin của người đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử vào hệ thống của Bộ Công an, đảm bảo sự chính xác về mặt thông tin.

Quá trình làm thủ tục cấp định danh điện tử đối với mỗi trường hợp được thực hiện từ 5 phút đến 7 phút. Trong một lần thực hiện thủ tục, dữ liệu của công dân là người nước ngoài được cập nhật đến mức độ 2.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng những công dân đầu tiên hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử (Ảnh: Cao Loan).

"Trong 4 ngày đầu triển khai đợt cao điểm, đã có hơn 140 người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm cấp tài khoản đinh danh điện tử cho người nước ngoài trước thời hạn", đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An thông tin.