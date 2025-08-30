Tặng người dân 100.000 đồng dịp 2/9: Chi tiết số tiền từng địa phương

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1867 ngày 29/8 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng kinh phí là hơn 10.700 tỷ đồng. Chi tiết mức bổ sung cho từng tỉnh, thành phố theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Chi tiết mức bổ sung cho từng tỉnh, thành phố ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh chụp màn hình văn bản).

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc tổ chức tặng quà cho nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.