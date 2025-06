Cảnh khuyển vượt tường lửa, cảnh sát diễn tập diệt khủng bố trên phố TPHCM

Nghẹt thở với đạn bay, bom nổ khi lực lượng công an trình diễn trên đường phố trung tâm TPHCM (Video: Thanh Phúc).

Buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ hoạt động chính thức của chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức, kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Mỗi chú chó nghiệp vụ được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm thần kinh và thể chất phù hợp với từng chuyên khoa.

Một trong những tình huống tiếp cận "đối tượng" là động tác bò trườn. Giống chó becgie Đức là giống phổ biến nhất, được các lực lượng vũ trang tin tưởng sử dụng bởi tính kỷ luật cao, đặc biệt là khả năng tập trung của hệ thần kinh. Chó becgie Đức còn được đánh giá là một trong những loài có khả năng tấn công dũng mãnh.

Những chú chó nghiệp vụ thuần thục vượt qua địa hình gồ ghề, nhảy qua vòng lửa, đánh hơi ma túy mô phỏng các nhiệm vụ thực tế trong truy bắt, bảo vệ mục tiêu, phát hiện chất cấm.

Sau đó, các chiến sĩ CSGT có màn biểu diễn xuất hiện cùng dàn xe Honda Gold Wing uy nghiêm và hoành tráng.

Mở đầu đội hình là dàn siêu mô tô do Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Thu - cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc - dẫn đầu. Thiếu tá Ngọc Thu cũng là nữ CSGT duy nhất lái mô tô biểu diễn trong chương trình. Đặc biệt, khi đội hình đi qua khán đài, nữ CSGT ngồi phía sau các xe mô tô sẽ đứng dậy, giơ tay chào. Hình ảnh thực hiện đồng đều khiến người dân hai bên đường thán phục.

Biểu diễn chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, đối đầu với tội phạm có vũ trang là những hoạt động thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân TPHCM.

Tình huống giả định tình huống chống khủng bố là khi đội cảnh vệ đang tháp tùng một vị tổng thống X có chuyến công tác đến Việt Nam, tham dự sự kiện mở.

Tổng thống X tham gia một sự kiện ngoài trời, sau khi ra khỏi xe và đi bộ được vài chục mét thì hơn chục đối tượng khủng bố từ đám đông chạy tới uy hiếp, ném mìn và xả súng về phía khách mời.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh vệ tiếp cận dùng cặp chống đạn để che chắn, bảo vệ yếu nhân. Trong khi đó, những cảnh vệ khác dùng vali súng bắn liên tiếp bắn về phía nhóm khủng bố.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và CSCĐ đã lập tức triển khai phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe Hummer chống đạn, để tấn công, tiêu diệt nhóm khủng bố.

Nhóm khủng bố giả định bị tiêu diệt trong chưa đầy một phút, yếu nhân được bảo vệ an toàn. Nhiều người dân xếp hàng nhiều giờ để xem các màn trình diễn của các lực lượng.

"Dù phải chờ lâu, đông người, nhưng các phần trình diễn khiến tôi rất thích thú, thán phục", Mai Khanh (Quận Tân Bình) chia sẻ.

Sau phần biểu diễn tối 6/6, lực lượng CSGT xuống đường giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân. Anh Thư (quận 12) cùng bạn mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia sự kiện đặc biệt, lần đầu được tổ chức ở TPHCM.

Từ hôm nay đến hết ngày 8/6, người dân ở TPHCM được chiêm ngưỡng, trải nghiệm các hoạt động trong chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Chương trình kéo dài 4 ngày, phục vụ người dân tham quan tự do. Ngoài ra, sự kiện còn có các tiết mục đồng diễn các lực lượng công an nhân dân; biểu diễn ca nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân” sẽ khép lại vào tối 8/6 với chương trình âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy…

Ảnh: Bảo Quyên, Khoa Nguyễn