Khởi tố 5 đối tượng làm giả hình ảnh chuyển khoản và căn cước công dân

Ngày 16/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhiều trang web cho phép làm giả biên lai ngân hàng với mức phí chỉ 20.000 đồng mỗi lần (Ảnh: Thế Anh).

5 đối tượng bị khởi tố gồm Đinh Công Đoàn (SN 2001), trú tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Sai (SN 1990); Lưu Văn Nhuận (SN 1970) cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đức Anh (SN 1992) trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Thương (SN 2008) trú tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cảnh sát, từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, Đinh Công Đoàn xây dựng, quản lý, vận hành 1 trang web cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh hóa đơn chuyển khoản ngân hàng và hình ảnh thẻ căn cước công dân cho Nguyễn Văn Sai, Lưu Văn Nhuận, Nguyễn Đức Anh và Lê Thị Thương, để bán lại cho các đối tượng không quen biết trên ứng dụng Telegram nhằm thu lời bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội, tránh để kẻ gian thực hiện hành vi bất chính.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ.