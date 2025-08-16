Dương Mịch vào vai gái quê, lập kỷ lục lượt xem

Bộ phim Sinh vạn vật không chỉ giúp Dương Mịch thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một "nữ hoàng phim thần tượng" mà còn đạt được những thành tích đáng nể, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ khi công chiếu và nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Dương Mịch vào vai thôn nữ trong bộ phim truyền hình "Sinh vạn vật" (Ảnh: Sina).

Sau nhiều dự án phim bị đánh giá là thiếu đột phá về diễn xuất, Dương Mịch đã có một bước đi đầy mạo hiểm khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Sinh vạn vật.

Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học từng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn và do đạo diễn Lưu Gia Thành (nổi tiếng với các phim như Dưới vòm cửa chính dương, Tình mãn tứ hợp viện) chỉ đạo.

Sinh vạn vật lấy bối cảnh nông thôn những năm 1920, xoay quanh cuộc đời đầy biến động của Ninh Tú Tú (Dương Mịch thủ vai), một tiểu thư địa chủ bỗng chốc rơi vào bi kịch và phải tự lực vươn lên.

Khác với những vai diễn được tạo hình tỉ mỉ, đẹp lung linh trước đây, Dương Mịch xuất hiện trong Sinh vạn vật với tạo hình mộc mạc, gần gũi, không trang điểm cầu kỳ và thậm chí tăng cân để phù hợp với nhân vật.

Thậm chí, để hóa thân vào vai diễn này, nữ diễn viên nổi tiếng không ngại khoác lên mình những bộ trang phục cũ kỹ và chấp nhận để làn da rám nắng. Đây được xem là một sự hy sinh và nỗ lực lớn nhằm thoát khỏi "vùng an toàn" của cô.

Chính sự hy sinh này đã thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết của Dương Mịch với vai diễn, thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Dương Mịch để mặt mộc, không trang điểm trong phim mới (Ảnh: Yule).

Ngay khi vừa lên sóng, Sinh vạn vật đã lập tức gây sốt trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến. Theo thống kê của các hệ thống uy tín tại Trung Quốc, bộ phim đã lập kỷ lục ngay từ những tập đầu tiên.

Ngay trong 10 phút đầu tiên, tỷ suất người xem thời gian thực trên kênh CCTV-8 đã vượt mốc 2% và đạt đỉnh 2,68% ở tập thứ hai, lập kỷ lục cho phim truyền hình chiếu khung giờ vàng mùa hè của đài này.

Đồng thời, lượt xem phim trên nền tảng iQiYi cũng tăng vọt, vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" cùng thời điểm.

Phim cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo, lập kỷ lục đối với thể loại phim thời đại cũ. Nhiều cảnh quay quan trọng như "lời thề đoạn tuyệt với cha" của Ninh Tú Tú đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Bên cạnh thành công về mặt truyền thông, diễn xuất của Dương Mịch cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Mặc dù vẫn còn một vài ý kiến trái chiều ban đầu, nhưng đa số đều dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của cô.

Nhiều người nhận xét rằng Dương Mịch đã thể hiện sự trưởng thành trong cách diễn xuất, đặc biệt là trong các cảnh khóc. Cô đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ sự tuyệt vọng, đau đớn đến sự kiên cường và quyết liệt.

Ánh mắt của nữ diễn viên trong phim được nhận xét là có hồn và làm lay động lòng người. Một số ý kiến khác cũng cho rằng Dương Mịch đã học được cách diễn xuất nội tâm, biết kìm nén cảm xúc, thay vì chỉ thể hiện qua lời thoại.

Bộ phim này đã cho thấy sự "lột xác" về cả hình tượng lẫn diễn xuất của Dương Mịch (Ảnh: SparkNews).

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng ở một số phân đoạn đầu của bộ phim, Dương Mịch còn thể hiện thói quen của diễn viên đô thị (như động tác cong ngón tay) khiến vai diễn thiếu đi sự mộc mạc của một cô gái nông thôn. Những lỗi nhỏ này đã được cô sửa đổi ở các tập phim sau đó.

Không chỉ có Dương Mịch, sức hút của phim còn đến từ dàn diễn viên gạo cội như Tần Hải Lộ, Nghê Đại Hồng và Lâm Vĩnh Kiện. Màn so tài diễn xuất của các diễn viên đã tạo nên một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao và giàu cảm xúc.

Thành công của Sinh vạn vật là một minh chứng rõ ràng cho thấy, một bộ phim với đề tài không mới lạ vẫn có thể tạo nên sức hút lớn nếu có sự đầu tư nghiêm túc về kịch bản và sự hy sinh, dũng cảm của diễn viên.

Với Dương Mịch, tác phẩm này không chỉ là một bước đột phá mà còn là một cú hích quan trọng, giúp cô củng cố vững chắc vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ và khẳng định rằng cô không chỉ là một ngôi sao thần tượng mà còn là một diễn viên thực lực.