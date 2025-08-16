Khánh Hòa cam kết xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây khó cho doanh nghiệp

Ngày 16/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 35.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có ít nhất một doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Một góc trung tâm phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 12-14%/năm; đóng góp 60-65% GRDP của tỉnh, trên 65% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho 85-87% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân 12-14%/năm.

Ngoài ra, trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh này phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Để đạt mục tiêu trên, Khánh Hòa đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và theo cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ cho phép tỉnh áp dụng.

Tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời huy động thêm nguồn lực từ các quỹ đầu tư của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu và trường đại học.

Ngoài ra, Khánh Hòa nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân trong tham gia góp ý, phản biện chính sách địa phương, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả và minh bạch.

Nhiều dự án ở Khánh Hòa có vướng mắc trong các thủ tục đầu tư dẫn đến thi công kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội (Ảnh: Trung Thi).

Kế hoạch cũng nêu rõ sẽ rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm các dự án, hợp đồng tồn đọng kéo dài nhiều năm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, tỉnh khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi cá nhân, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi làm việc với người dân, doanh nghiệp.