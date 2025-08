"CAND đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch"

Chiều 4/8, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới là cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Gửi thư tới hội thảo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chặng đường 80 năm qua, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

“Trong dòng chảy lịch sử ấy, mỗi chiến công, mỗi hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đều là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành, sự dũng cảm và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân”, Tổng Bí thư cho hay.

Theo ông, hội thảo lần này là sự kiện khoa học - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định tầm vóc, vai trò và sứ mệnh lịch sử của lực lượng CAND Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

“Hội thảo diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng và 2 mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”, Tổng Bí thư Tô Lâm viết trong thư, và gửi lời chúc thành công tốt đẹp tới hội thảo.

Lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ

Tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có bài tham luận với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, 80 năm qua, các thế hệ CAND vượt qua muốn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sống, chiến đấu theo lý tưởng cách mạng "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lễ sống của mình"; đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, giành thắng lợi trong đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác.

“Những chiến công xuất sắc, truyền thống tốt đẹp đã trở thành trang sử vẻ vang, di sản kinh nghiệm quý báu, vô giá của CAND Việt Nam”, Bộ trưởng Công an cho biết.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá, trong gần 40 năm đổi mới, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương đối nội, đối ngoại và bảo về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Phạm Kiên).

Ông cũng cho rằng, lực lượng CAND đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia dân tộc từ sớm, từ xa; triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng...

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

“Lòng trung thành, sự hy sinh và cống hiến lớn của các thế hệ CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc đã viết nên bản hùng ca hào hùng của lực lượng CAND Việt Nam "trung thành với Đảng - tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Bộ trưởng Công an viết trong tham luận.

Theo Bộ trưởng Công an, sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, Đại tướng Lương Tam Quang cũng cho biết, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” công an... với những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn.

Do đó, Bộ trưởng Công an đề nghị cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung, giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết hiện đại về con người theo phương châm "người trước, súng sau", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình công an 3 cấp, theo đúng định hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện mô hình hành chính phục vụ trong quản lý Nhà nuớc về an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia; gia tăng đóng góp duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Bản lĩnh chính trị của QĐND và CAND đã được phát huy cao độ

“Phát huy bản lĩnh chính trị của QĐND và CAND trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng, bảo vệ tổ quốc” là chủ đề bài tham luận của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bản lĩnh chính trị của QĐND và CAND đã được phát huy cao độ, là yếu tố cơ bản, căn cốt, bao trùm để bồi đắp, giữ vững và lan tỏa phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", phầm chất người CAND.

Đối với QĐND, bản lĩnh chính trị có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho quân đội luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực sự là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Phạm Kiên).

Đối với CAND, bản lĩnh chính trị được thể hiện ở sự kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành vói tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CAND luôn là lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có truyền thống anh hùng trong chiến đấu, mưu trí, dũng cảm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; sẵn sàng đối mặt với hiểm nguỵ, thậm chí hy sinh cá tính mạng để bảo về sự bình yên của đất nước, cuộc sống của nhân dân, tô thắm truyền thống "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương viết trong tham luận.

Theo Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Các thách thức toàn cầu tiếp tục tác động bất lợi đến an ninh và phát triển của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực. Bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại.

“Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên; tình hình chính trį - xã hội ổn định, kinh tế trên đà tăng trưởng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Tuy nhiên, đất nước đang phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp hơn; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước; công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng còn nhiều thách thức, phức tạp...”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho rằng để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng QĐND và CAND cần nhận thức sâu sắc hơn sứ mệnh, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, nhân dân, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị và tăng cường sức mạnh đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cũng tham gia hội thảo với tham luận “Công tác phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng giữa lực lượng công an - quân đội trong gần 40 năm đổi mới - kết quả và bài học kinh nghiệm”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, CAND - QĐND đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp chính trị và nhân dân.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới là cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” (Ảnh: Phạm Kiên).

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, 2 lực lượng đã đạt nhiều kết quả trong công tác phối hợp. Một trong số đó là thường xuyên phối hợp diễn tập các phương án nhằm nâng cao khả năng chỉ huy tác chiến, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với tình huống khủng bố, bạo loạn gây rối an ninh, trật tự.

Điển hình là giải quyết vấn đề biển Đông, an ninh Công giáo; các vụ bạo loạn xảy ra tại Tây Nguyên năm 2001, 2004; vụ phá rối an ninh xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (cũ) năm 2011; các vụ lợi dụng phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981; vụ gây rối tại Bình Thuận năm 2018; vụ giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (cũ) năm 2020; vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại tỉnh Đắk Lắk năm 2023...

“Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của hai lực lượng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh đều phải xuất phát từ sự lãnh đạo của Đảng và được cụ thể hóa thông qua sự phối hợp giữa hai Bộ”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản viết, khi rút ra bài học kinh nghiệm sau 40 năm phối hợp công tác của CAND và QĐND.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng CAND và QĐND cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng tác chiến linh hoạt, nắm chắc, phân tích, dự báo chính xác các nguy cơ, dấu hiệu, thách thức để chủ động tham mưu và triển khai phương án xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải kịp thời thách thức, biến động phức tạp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ đối ngoại, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

“Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng CAND, QĐND, đồng thời phát huy sức mạnh tồng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đó đặc biệt coi trọng quan điểm "dân là gốc", dựa vào nhân dân mà làm việc, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.