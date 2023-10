Bỗng nhiên quá tải người đi "lột xác" giấy phép lái xe ở TPHCM

"Từ tuần trước, người dân ùn ùn kéo đến trung tâm đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), lượng hồ sơ tăng đột biến. Làm việc giấy tờ mà chúng tôi phải đứng và đi lại liên tục, thì mới hướng dẫn kịp cho người dân", nhân viên trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TPHCM) chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên từ 15h đến 17h ngày 10/10 tại trường trên (điểm đổi GPLX được Sở Giao thông Vận tải TPHCM cấp phép), hơn trăm người vẫn xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục đổi bằng lái giấy sang thẻ PET (thẻ nhựa).

Chưa bắt buộc đổi nhưng vẫn đông

Trong bản cập nhật mới nhất của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản: "GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".

Tại điểm cấp đổi GPLX trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ, chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân nêu lý do tranh thủ đi đổi "từ sớm" khi mới nghe tin trên, lo ngại để lâu thì càng quá tải.

Ông D. (50 tuổi, tài xế taxi, ngụ quận 6) có mặt tại trường từ 9h sáng 10/10, số thứ tự chờ nộp hồ sơ của ông là hơn 300. "Chắc phải chờ đến tối. Hôm trước bạn tôi chờ đến 21h mới nộp xong ở đây", ông D. nói.

Những người chờ nộp hồ sơ ở đây cho hay, thời gian làm thủ tục thì nhanh gọn, nhưng chờ tiếp nhận theo số thứ tự thì lâu, vì quá đông người. Có nhiều người có mặt tại trung tâm từ sáng sớm, đến cuối buổi chiều may mắn hoàn tất nộp hồ sơ.

Từ 14h, nơi tiếp nhận hồ sơ tại trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ đã ngưng cấp số thứ tự. Đến 17h, số thứ tự mới chạy đến khoảng 240. Người có số hơn 300 như ông D. vẫn còn xếp hàng tại khu vực chờ, hoặc thong thả ra ngoài đi ăn uống vì biết còn lâu mới tới lượt.

Số người dân theo số thứ tự chờ nộp hồ sơ cấp đổi GPLX tại trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ lúc 17h ngày 10/10, trong khi đơn vị đã ngưng cấp số thứ tự từ 14h (Ảnh: Tâm Linh).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện cơ sở cấp đổi GPLX gần trung tâm thành phố nhất là số 252 Lý Chính Thắng (phường 9, quận 3) tạm dừng hoạt động để sửa chữa, đồng thời điểm tiếp nhận hồ sơ số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) ở xa trung tâm, nên người dân dồn về địa chỉ 111 Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), khiến nơi đây quá tải.

Nhân viên hướng dẫn làm thủ tục cho biết, hiện nay điểm cấp đổi GPLX của trường phải tăng thời gian làm việc đến tối (từ 7h30 đến 20h), tăng thêm nhân sự để kịp tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Lượng hồ sơ được đăng ký tăng gấp đôi ngày thường, khoảng 800 hồ sơ.

"Cũng có người không biết cụ thể điều kiện bằng lái cần cấp đổi, mang cả bằng lái thẻ PET đến hỏi đổi, chúng tôi phải giải thích lại. Người có bằng được cấp sau 2012, thấy hiện trạng còn mới thì cũng vui vẻ khuyên họ quay lại làm sau để tránh chờ lâu trong thời gian này", nhân viên tiếp nhận hồ sơ chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) khẳng định, chưa yêu cầu bắt buộc đổi GPLX. Hiện người dân vẫn có thể sử dụng bình thường bằng lái dạng giấy còn thời hạn.

Nóng lòng thay "mảnh giấy hết đát"

Theo ước tính, số lượng GPLX được cấp trước ngày 1/7/2012 là khoảng 22 triệu giấy phép trên cả nước. Trong đó 100% là bằng lái xe mô tô với chất liệu giấy. Theo thời gian, tấm bằng của nhiều người dân đã hư hỏng.

Anh T.P.V. (45 tuổi, quê Tây Ninh, sống ở TPHCM) thoải mái đưa cho phóng viên xem tấm bằng lái xe máy sệt màu thời gian, được cấp 20 năm trước.

"Chữ với ảnh bay màu gần hết rồi. Có đọc được thông tin gì đâu mà cần giấu kỹ", người này nói.

GPLX A1 của anh V. còn thời hạn sử dụng nhưng thông tin gần như không còn giá trị vì bị mờ gần hết (Ảnh: Tâm Linh).

Anh V. cho biết, thời tấm bằng lái của anh được cấp thì chưa phổ biến ép nhựa, ép dẻo, do đó việc bảo quản GPLX bằng giấy rất bất tiện: Để trong ví bị khí ẩm làm hỏng phần ảnh thẻ, đến khi ép nhựa thì bị dính mực chữ in của giấy tờ khác đè lên che thông tin.

Khi nghe tin yêu cầu đổi GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012, anh V. mới chợt nhớ ra bằng xe máy bị quên lãng (do anh V. sau này di chuyển bằng ô tô), nên mới đi đăng ký cấp đổi.

Hiện khuôn mặt anh V. thay đổi nhiều so với chiếc ảnh thẻ mất nửa mặt trên tấm bằng, anh V. phải chụp lại ảnh khi đăng ký hồ sơ cấp đổi GPLX. Anh V. cũng nói thêm không tích hợp bằng lái xe máy và ô tô, vì lo lỡ bị giữ GPLX khi vi phạm giao thông sẽ không có GPLX đi phương tiện còn lại.

GPLX hạng A1 cấp năm 2002 của anh T. bị rách góc, lệch ảnh, mờ chữ (Ảnh: Tâm Linh).

Tương tự, anh V.T.T. (45 tuổi, quê Bình Định, sống ở TPHCM) cũng vui vẻ khoe tấm GPLX cũ cấp năm 2002.

"Từ lâu tôi đã mong được tích hợp bằng lái xe lên điện thoại (ứng dụng VNeID) cho tiện. Nhưng GPLX giấy thế này thì không làm được, nên phải đi làm lại thẻ PET mới", anh T. cho biết lý do đến điểm cấp đổi GPLX ở TPHCM hôm 10/10.

Anh T. cũng cho biết, lý do bằng lái bị hỏng đến giờ mới đổi, do hầu như không sử dụng đến tấm giấy này nên đã quên. Đến khi thông tin yêu cầu đổi GPLX rộ lên gần đây thì anh T. mới vội đi đổi.

Theo Trưởng phòng Quản lý người lái và phương tiện (Cục Đường bộ Việt Nam), GPLX được cấp trước ngày 1/7/2012 thiếu dữ liệu về ngày tháng sinh nên không thể tích hợp được vào dữ liệu quốc gia về dân cư và các ứng dụng đi kèm (như tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID...).

Do đó, người dân có bằng lái xe máy cấp trước ngày 1/7/2012 có thể chủ động đi làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe mới để tích hợp được bằng lái vào ứng dụng VNeID.