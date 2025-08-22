Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM gần chạm mốc 30 điểm

Tối 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM đã thông báo kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 điểm (theo tổ hợp môn A00 làm tổ hợp gốc). Trong đó, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) tiếp tục giữ vị trí cao nhất.

Năm 2025, trường tuyển sinh 4.455 chỉ tiêu cho 31 ngành/nhóm ngành đào tạo, thêm ba ngành mới là Công nghệ giáo dục, Kinh tế đất đai và Thống kê.

So với năm 2024, tổng nguyện vọng đăng ký vào trường đạt 60.849 nguyện vọng, tăng khoảng 2 lần, kéo theo mặt bằng điểm chuẩn tăng ở nhiều ngành.

Từ 9h ngày 24/8, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức của tất cả các phương thức xét tuyển tại địa chỉ: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua-xettuyen

Thời gian nhập học trực tiếp tại trường sẽ diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 30/8.

Điểm chuẩn chi tiết như sau: