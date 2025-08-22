Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 26,21

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Ngành có điểm chuẩn thứ nhì là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26.19 điểm.

Mức điểm trúng tuyển của Học viện đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có); Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành của Học viện Bưu chính Viễn thông như sau:

Bảng quy đổi như sau:

Năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh khoảng 6.500 sinh viên ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM bằng 5 phương thức: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Công bố của nhà trường, học phí dự kiến với sinh viên trình độ chính quy chương trình đại trà năm học 2025-2026 dự kiến trung bình khoảng 29,6-37,6 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học.

Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm học 2025-2026 trung bình khoảng 49,2 triệu đồng đến 55 triệu đồng/năm học, tùy theo từng ngành/ chương trình.

Học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo năm học 2025-2026 trung bình khoảng 40 triệu đến 45,5 triệu đồng/năm học, tùy theo từng ngành/ chương trình.

Học phí chương trình liên kết quốc tế năm học 2025-2026: mức thu trung bình khoảng 54 triệu đến 62,5 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình.

So với năm ngoái (29,6-37,6 triệu đồng), học phí chương trình chính quy năm nay tăng 2,6-3,6 triệu đồng