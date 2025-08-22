Điểm chuẩn Trường Đại học Bạc Liêu cao nhất 27,49 điểm

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Ngày 22/8, Trường Đại học Bạc Liêu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đầu vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1.

Cụ thể, đối với bậc đại học, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Giáo dục tiểu học, với 26,99 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 27,49 điểm xét theo học bạ THPT.

Tiếp đó là ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, với 20 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 21,75 điểm xét theo học bạ THPT.

Điểm trúng tuyển các ngành của Trường Đại học Bạc Liêu (Ảnh: ĐH Bạc Liêu).

Các ngành đại học còn lại, gồm: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Khoa học môi trường, Công nghệ thông tin, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, cùng 15 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm xét theo học bạ THPT.

Đối với bậc cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non với 24,35 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 25,03 điểm xét theo học bạ THPT.

Ngoài ra, trường cũng công bố điểm trúng tuyển các ngành (trừ ngành cao đẳng Giáo dục mầm non) sử dụng theo kết quả thi đánh giá năng lực (APT) và V-SAT từ 200 đến 874,67 điểm.

Trường cũng thông báo, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 22/8 đến 30/8.