Lãnh đạo Bộ Nội vụ tri ân, tưởng nhớ cố Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chiều 22/8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại.

Đoàn công tác của Thứ trưởng Trương Hải Long tới dâng hương và thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Phan Kế Toại (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Cố Bộ trưởng Phan Kế Toại là một trong những vị Bộ trưởng có thời gian tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Bộ Nội vụ. Từ tháng 9/1955, cụ Phan Kế Toại còn kiêm nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến khi qua đời vào tháng 6/1973.

Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng và khối lượng công việc khổng lồ mà cụ Phan Kế Toại đã gánh vác trong suốt quãng thời gian dài phục vụ đất nước.

Cùng ngày, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm cố Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Kiên.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tới dâng hương và thăm hỏi gia đình cố Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Kiên (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Năm 1979, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Vũ Trọng Kiên được điều động về đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ từ tháng 2/1979 và tiếp tục giữ chức Trưởng ban Tổ chức của Chính phủ đến hết tháng 9/1988.

Trong thời gian này, các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, hoạt động của các Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đã góp phần tích cực vào việc xây dựng bộ máy nhà nước thống nhất, tạo sự chuyển biến bước đầu về cơ chế vận hành bộ máy hành chính nhà nước từ thời chiến sang thời bình.

Cùng trong chiều 22/8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy thành kính dâng hương tưởng niệm cố quyền Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ Trần Công Tuynh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy dâng hương tưởng niệm cố quyền Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ Trần Công Tuynh (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Kể từ năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình Trần Công Tuynh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ. Đến tháng 10/1988, sau khi ông Vũ Trọng Kiên nghỉ hưu, ông Trần Công Tuynh được giao quyền Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ cho tới tháng 10/1989.

Trong thời gian đảm nhận vị trí quyền Trưởng ban, ông Trần Công Tuynh đã có nhiều tham mưu cho Chính phủ về sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, hoạt động của các Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước.

Cùng thời điểm, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Dương Quốc Chính và cố Bộ trưởng Đào Thiện Thi.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã tới dâng hương và thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Dương Quốc Chính (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Nhiệm kỳ Chính phủ khóa IV (1971-1975), ông Dương Quốc Chính được bầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay ông Ung Văn Khiêm. Trong hoạt động, các công tác về tổ chức bộ máy hành chính, tổ chức biên chế công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, bầu cử... đã chuyển giao toàn bộ về các cơ quan khác. Lúc này Bộ Nội vụ tập trung thực hiện quản lý công tác thương binh, xã hội.

Trong thời kỳ này, hàng loạt chính sách thương binh, liệt sĩ được sửa đổi, bổ sung, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ phát triển rộng khắp với các hoạt động phong phú.

Đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động từ năm 1981-1987, Bộ trưởng Đào Thiện Thi đã có nhiều đóng góp lớn trong giai đoạn đất nước sau thống nhất, cả nước tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội, lĩnh vực lao động có các bước phát triển vượt bậc cả về phạm vi, lượng và chất.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tri ân, biết ơn của Đảng, Nhà nước và của Bộ, ngành Nội vụ tới công lao to lớn của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ.

Đồng thời, hoạt động cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Nội vụ.