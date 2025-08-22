Điểm chuẩn 2025 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cao nhất 29,38

Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) vừa công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp học bạ THPT và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

Theo đó, điểm trúng tuyển trong năm 2025 của trường có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024.

Đáng chú ý, có 2 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm.

Đặc biệt, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, xu hướng này thể hiện rõ rệt khi nhiều ngành tiếp tục duy trì mức chuẩn cao, phản ánh sức hút bền vững của khối sư phạm và mặt bằng thí sinh có năng lực ổn định.

Sư phạm hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất nhóm này đạt 29,38 điểm.

Không chỉ riêng các ngành đào tạo giáo viên, các ngành ngoài sư phạm của trường cũng thu hút sự quan tâm lớn trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt ngành Tâm lý học có điểm trúng tuyển lên đến 28,08 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM như sau: