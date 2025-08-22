Báo Mỹ: FBI khám nhà cựu Cố vấn an ninh của ông Trump

Bà Gretchen Bolton, vợ của ông John Bolton, rời khỏi nhà khi các thành viên FBI tiến hành khám xét ngôi nhà này hôm 22/8 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn một nguồn tin được thông báo về vấn đề này cho biết, báo New York Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc khám xét. Nhiều báo đài của Mỹ sau đó xác nhận thông tin trên.

Theo đó, các đặc vụ FBI đã bắt đầu khám nhà của ông John Bolton ở vùng ngoại ô Bethesda, bang Maryland, vào lúc 7h sáng 22/8 giờ địa phương theo chỉ đạo của Giám đốc FBI Kash Patel.

Một phát ngôn viên của FBI xác nhận "hoạt động được tòa án cho phép" trong khu vực nhà của ông Bolton.

"Không ai đứng trên luật pháp. Các đặc vụ FBI đang thực hiện nhiệm vụ", ông Patel viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngay sau 7 giờ sáng khi thông tin rò rỉ nhưng không nhắc đến ông Bolton.

Hiện ông Bolton chưa có bình luận chính thức gì về thông tin này. Hiện cũng chưa rõ lý do tại sao FBI lại khám xét nhà ông Bolton.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cuộc điều tra liên quan tài liệu mật và được khởi động từ vài năm trước nhưng chính quyền Joe Biden đã không làm gì "vì lý do chính trị". Phía cựu Tổng thống Joe Biden chưa bình luận về thông tin này.

Ông Bolton từng là đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và là Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Sau khi bị cách chức, ông Bolton từng chỉ trích Tổng thống Trump, và thậm chí còn viết một cuốn sách chỉ trích về thời gian ông còn làm việc trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Và sau khi trở lại Nhà Trắng lần hai, ông Trump cũng đã tước đặc quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của ông Bolton.