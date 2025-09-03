Biển người ngắm 3.600 quả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội dịp 2/9

Tối 2/9, thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 6 địa điểm khắp thành phố nhằm chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong đó 2 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm cũ). Bên cạnh đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng cũ), trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm cũ), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ cũ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông cũ).

Ghi nhận của PV Dân trí tại khu vực phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cùng các phương tiện đổ về chật kín. Biển người chen chúc nhau chờ xem pháo hoa tầm cao.

Nhiều người dân trèo lên nóc xe ô tô ngồi chờ tới giờ bắn pháo hoa tại điểm Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Người dân trải bạt ngồi ăn uống, thậm chí cắm trại trên bãi cỏ, ven vỉa hè trước sân vận động Mỹ Đình từ đầu giờ tối chờ tới giờ xem pháo hoa.

Đúng 21h, những dàn pháo hoa tầm cao đầu tiên được bắn lên phía trước sân vận động Mỹ Đình.

Người dân hào hứng theo dõi màn pháo hoa tầm cao đầy màu sắc, không quên việc quay phim, chụp ảnh, livestream để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.

Nhiều trẻ em hào hứng, reo hò khi những màn pháo hoa tầm cao được bắn lên.

Toàn thủ đô Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa đồng loạt khai hoả và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỷ đồng.

Một gia đình cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9 ngay giữa đường, cùng nhau ngắm pháo hoa.

Nguyễn Huy Nghĩa cùng bạn gái check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng đêm 2/9.

"Tuy người hơi đông đúc, di chuyển tới đây hơi khó khăn vì kẹt xe, nhưng rất xứng đáng. Pháo hoa rất đẹp, hoành tráng hơn cả mong đợi của bọn mình", Huy Nghĩa nói.

Người dân trèo lên xe tải, tìm các điểm cao để có tầm nhìn tốt nhất để xem pháo hoa.

Trong khi đó, hàng nghìn người dân Thủ đô cũng đổ về công viên Thống Nhất để thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ tại điểm bắn Đảo Dừa.

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp thắp sáng bầu trời Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trong dịp Quốc khánh.

Không khí náo nức, rực rỡ sắc màu pháo hoa đã mang đến cho người dân những giây phút tự hào và xúc động.

Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút đầy mãn nhãn khiến người xem chăm chú không rời mắt.

3.600 quả pháo hoa kết thúc, người dân vỗ tay, reo hò đầy phấn khích trước những hình ảnh rực rỡ trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Trước đó vào sáng 2/9, tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam, với hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải quân, Lục quân, Không quân và khối cơ giới, khí tài diễu binh trên không, trên biển tham gia.